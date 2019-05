Szegeden rejtőzik a világ legkülönlegesebb kompjútertörténeti gyűjteménye

Olvasóink közül valószínűleg sokan jártak már Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agorában, ahol egyebek mellett helyet kapott az Informatika Történeti Kiállítás (ITK) is. Itt rendszeresek az időszaki kiállítások, az Index például legutóbb a Generációk Saját Mobiljai című tárlatról, kicsit korábban pedig a MI és a Robot kiállításról számolt be. De ha nincs is épp valami tematikus kamarakiállítás, akkor is érdemes Szegeden járva megtekinteni az ITK-t, ugyanis a kiállított tárgyak, informatikatörténeti relikviák révén remek képet kaphatunk a számítástechnika fejlődéséről, az első kibernetikus gépezetektől, a szobányi kompjútereken át, napjaink okoseszközeivel bezárólag.

"A világon nincs még egy ilyen gyűjtemény" – mondta az Indexnek Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság igazgatója a gyűjteménnyel kapcsolatban. "Az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány gyűjteménye több évtizedes munka gyümölcseként állt össze, három nagyszerű ember, Muszka Dániel, Kovács Győző és Bohus Mihály jóvoltából. A nyolcvanas években kezdődött gyűjtés eredményeképp elmondhatjuk, hogy a szegedi gyűjtemény egyedülálló a világon. Van ugyan négy-öt nagy informatikatörténeti múzeum a világon, de olyan, amiben a keleti és a nyugati fejlesztések fő állomásai egyszerre láthatók, egy sincs."

A három gyűjtő által vállalatoktól, közintézményektől, magánszemélyektől kapott és vásárolt külföldi és hazai számítástechnikai ritkaságok számára a szegedi egyetem ajánlotta fel az öthalmi laktanya egyik épületét: a Budapesti út 5. szám alatti, volt szovjet katonai bázis négyemeletes épületének még használható helyiségeit mostanra szinte teljesen meg is töltötték a számítástechnikai relikviák. Közben a 90-es évek elején megalakult a gyűjteményt kezelő Informatika Történeti Múzeum Alapítvány, aminek alapítói a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, az Országos Műszaki Múzeum és az Államigazgatási Számítógépes Szolgálat (ÁSZSZ) volt, létrehozásához pedig társult a szegedi egyetem és önkormányzat is. Az alapítványi gyűjtemény 2007-ben muzeális besorolást kapott hivatalosan is, ami egyfajta rangot, védelmet is jelent más, kevéssé jelentős gyűjteményekhez képest.

Az alapítvány alapítói közül mára csak az NJSZT viseli gondját a felhalmozott tárgyi emlékeknek, amik közül szerencsére egész sokat láthat a nagyközönség is. 2012-ben épült meg ugyanis uniós támogatással Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agora, ahol 2013 júniusában megnyílhatott A jövő múltja című kiállítás. Ezen a kétszintes kiállításon a teljes gyűjtemény körülbelül egyharmadát tudja az alapítvány méltó körülmények között bemutatni, illetve az NJSZT által szervezett időszaki, utazó kiállításoknak helyet adni.

A jövőre nézve persze a legjobb megoldás egy állandó múzeum, állandó és időszaki kiállításokkal, egy hozzá kapcsolódó kutatóműhely, illetve az értékeket megőrző, műszakilag megfelelő színvonalú raktár lenne. Az NJSZT egyébként erősen bízik abban, hogy pár éven belül sikerül intézményes kereteket adni a gyűjteménynek, amire amúgy égető szükség is lenne, mivel a közhasznú, tudományos egyesület egymaga egyre nehezebben tudja a fenntartás évi több tízmillió forintra rúgó költségeit kigazdálkodni. Az alábbi fotók segítségével az olvasók is betekinthetnek egyrészt az Informatika Történeti Kiállítás anyagába, másrészt megmutatunk néhány érdekességet a nyilvánosság előtt zárva tartott raktárból is.

Kalmár László szegedi matematikus tiszteletére berendezett sarok a kiállításon. A hazai számítástudomány egyik legkiválóbb, nemzetközileg is ismert és elismert tudósa 1905-ben született és 1976-ban hunyt el. Egy leendő állandó informatikatörténeti múzeum akár viselhetné az ő nevét is. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Balra a Tücsök, a Mikromat kibernetikai építőkészlet prototípusa 1966-ból (alkotói: Kovács Mihály, a Budapesti Piarista Gimnázium tanára és diákja, Woynarovich Ferenc), mellette a Mikromat maga. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az első Magyarországon épített elektronikus számítógép, az M3 egyik túlélő darabja – a kezelőpanelt egy fémhulladéktelepről sikerült kimenteni. Az M3-mat az MTA Kibernetikai Kutatócsoportja szovjet tervek alapján építette, a kompjúter 1959. január 21-én kezdett el működni, sajnos nem maradt fent az egész számítógép, csak részegységei, darabjai. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Aircomp 16 magyar gyártmányú házi számítógép, 1982-ből, a Boscoop-Personal GT terméke (alkotói: Lukács József és Lukács Endre). Balra az egyik korai verzió, a gép háza kb tejfölösdobozhoz hasonlatos műanyagból készült. Az Aircomp 16 5 MHz-es processzorral, 64 kB RAM-mal, 16 kB ROM-mal volt felfegyverkezve, Homelab BASIC programozási nyelven lehetett vele szót érteni. A gépből fekete verzió is készült, jobbra klaviatúrájának részlete látható. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

"Microbee series 2 advanced personal computer" - az ausztrál Applied Technologies számítógépe 1983-ból, fejlesztésében Bíró István, az egykori Internetto kiadójának, az IDG Hungary Kft. igazgatója is részt vett. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Homelab BraiLab plus, beszélő számítógép, Magyarország, 1985. Gyártó: Color Ipari Szövetkezet, Dombóvár. CPU: 4 MHz, RAM: 64 kB, ROM: 16 kB. A 80-as, 90-es években a magyar vakok oktatásában a BraiLab beszélő számítógépek voltak a legtöbbet használt számítástechnikai segédeszközök, új munkalehetőségeket teremtettek látássérült embereknek, és az oktatás és rehabilitáció minden szintjére beépültek. A HomeLab számítógép BraiLab alapgéppé alakításához szükséges beszédszintetizátor modult Arató András és Vaspöri Teréz fejlesztette ki, a gyártás jogát a Hardszoft Gmk ill. a dombóvári Color ipari szövetkezet kapta meg. Együttesen mintegy 400 BraiLab alapgépet értékesítettek vakok és gyengénlátók számára. A BraiLab Plus gépek gyártását a KFKI végezte, és kb. 60 darabot értékesítettek belőle. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Mobi-X hordozható adatgyűjtő készülék, ami a világ egyik első kézi számítógépének (a PDA-k és a pendrive-ok elődjének) tekinthető, 1984-ből. Alkotók: Gyarmati Péter és Pék József. Mivel a hazai bürökrácia miatt nem sikerült időben szabadalmaztatni, számos külföldi gyártó megelőzte, illetve megoldásait felhasználva gyártott hasonló terméket. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A nyomtatott áramkörök elterjedése előtt így néztek ki a számítógépek áramkörei. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

EMG-830, az első, teljes mértékben hazai fejlesztésű tranzisztoros, elektronikus számítógép (főkonstruktőr: Klatsmányi Árpád). Terveit az Elektromos Mérőműszerek Gyára készítette el 1968-ban, az 1969-ben elkészült ügyviteli, középkategóriájú, belső programozású moduláris kompjúter 24 bit szóhosszúságú számokkal, másodpercenként 25 000 műveletre volt képes. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Szovjet Minszk-22 tranzisztoros számítógép vezérlőpultjának részlete, feszültségmérővel, órával és jelzőlámpácskák sokaságával. A kiállításon látható példányt 1968-ban vásárolta az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) a szegedi József Attila Tudományegyetem részére, a Kalmár László úttörő kezdeményezésére beindult alkalmazott matematikus képzés támogatására. A gép 1974-ig a JATE – Kalmár professzor nevével fémjelzett – Kibernetikai Laboratóriumában, majd 1979-ig egy másik számítóközpontban működött. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Videoton R-10 számítógép kezelőpanelje. A KGST keretében kialakított Egységes Számítógép Rendszer (ESzR) legkisebb tagja a magyar R10 számítógép volt. A hazai informatika egyik legfontosabb gyártmánya volt, első változatát (1010B) a francia CII 10010 licence alapján fejlesztették ki az Számítástechnikai Koordinációs Intézetben (SZKI), az R10 sorozatgyártása 1973 körül indult a Videoton Számítástechnikai Gyárában. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Dizájnos részletek. Razdan-3, szovjet tranzisztoros számítógép a jereváni matematikai Gépek Kutató intézetéből, 1967-ből. A kompjútert 1958-65 között tervezték, majd 1966-tól gyártották. Hazánkban két ilyen működött, 1968-tól a JATE Egyetemi Számítóközpontban, illetve a Villamosenergia-ipari Kutató Intézetben (VEIKI), ez utóbbi maradt fenn, és látható a kiállításon. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Budapesti úton, a volt szovjet laktanya egyik még álló épületében található az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány raktára, ahol a gyűjtemény kiállításon nem látható részét tárolják, fogalmazzunk úgy, hogy nem igazán ideális körülmények között. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Robotron EC 7069 nyolcvanas évekbeli kelet-német számítógép, egyenesen Drezdából. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Balra: Genisco 2200 grafikus megjelenítő, ami a McDonnell Douglas amerikai repülőgépgyártó és védelmi gigacég leányvállalata, a McDonnell Douglas Automation Company részére készült 1983-ban. Jobbra: a Nehézipari Minisztérium (NIM) Elektronikus Számoló Központ, a hatvanas évek egyik jelentős számítástechnikai intézményéből származó tábla, alatta egy jókora gépszekrény. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány raktárában egész termeket töltenek meg a múlt hatalmas monstrumai. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

1983 és 1990 között gyártották a Videoton VDN 52500 munkaállomásokat, ezekből a futurisztikus formatervük miatt jellegzetes terminálokból ötezer készült. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A raktárban az adattárolás történelme is jelen van. Balra egy mágnesszalag-olvasó, jobbra lyukszalag. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

80-as, 90-es évekbeli Intergraph munkaállomások, hatalmas kijelzőkkel, MicroStation CAD tervezőplatformon futó 2D/3D vektorgrafikus programok használatához. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Személyi számítógépek minden mennyiségben, a falakon egyetemi oktatási segédanyagok programozáshoz, a hatvanas évekből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Gamma Analcont C810 magyar fejlesztésű folyamatirányító gép 1984-ből. A "C810 folyamatirányító gép (FIG) technológiai folyamatok automatikus irányítására szolgáló integrált folyamatirányító berendezés, amely egy egységben valósítja meg az adatfeldolgozás, a vezérlés, a szabályozás, a kommunikációs adatátvitel, valamint az ember-gép kapcsolat funkcióját." (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)