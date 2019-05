A Facebook az ön privát posztjaival tanítja a mesterséges intelligenciáját

Már régóta tudjuk, hogy a nagy közösségi oldalak mesterséges intelligenciát használnak, hogy szűrjék és rendezzék a hírfolyamok tartalmát. Azt viszont sokan nem tudják, hogy mégis hogyan tanulják meg ezek, hogy mit kell szűrni, és mit nem.

A Reuters jelentése szerint csak az indiai WiPronál nagyjából 260-an dolgoznak azon, hogy Facebook-posztokat címkéznek azok tartalma szerint, hogy aztán ezeket a mesterséges intelligencia megtanulja és később alkalmazza.

Egy címke lehet annyi, hogy ez egy kép, egy állat vagy egy szelfi, de arra is tanítják a gépeket, hogy mi lehet például egy vicc, egy meghívó vagy gyászjelentés. Minden posztot ketten néznek át, hogy biztosan pontos-e a címke, és egy alkalmazott kb. 700 posztot címkéz fel naponta. Olyan posztokat is látnak, amit csak néhány emberrel osztott meg a felhasználó, és többször látják a felhasználók neveit és más érzékeny személyes információt is.

Ugyan a WiPro nem nyilatkozott, a Facebook nem lát komolyabb problémát a projekttel. Szerintük ez szükséges ahhoz, hogy működjön ez a technológia, és még egy darabig szükség is lesz rá.

Ugyan azt állítják, hogy a jogi csapatuk minden ilyen projektet kivizsgált és engedélyezett, jogosan merül fel a felhasználókban, hogy vajon a cégek, ahova a munkát kiszervezik (a rendszer hasonló a call centeres munkákhoz), mennyire tartják be például az EU-s GDPR követelményeket.