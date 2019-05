Magyar diákoké a legmenőbb projekt

A környezetünket fenntarthatóbbá és élhetőbbé tevő alkalmazással nyert el két díjat egy Dublinban megrendezett programozóversenyen a budapesti Fazekas Mihály gimnázium háromfős csapata. Boér Bence, Tóth Ambrus és Szigeti Péter egy FoodOverflow nevű alkalmazással vitte el a The Coolest Projects nagydíját, és emellett még a weboldal kategória harmadik helyezését.

A FoodOverflow a szemétbe kerülő, egyébként még fogyasztható ételek kezelésére nyújt megoldást, vagyis inkább a pazarlás megelőzésére, a közösségi platform tagjai ugyanis a feleslegessé vált élelmiszereket oszthatják meg egymással. A rendszer a felvitt termékek lejárati dátumára is figyelmeztet, és egy térképen látható, hogy hol lehet átvenni az ételeket. Még a felhasználók motiválásáról is gondoskodtak: az aktivitást pontokkal jutalmazzák, amelyek különféle kedvezményekre válthatók be.

A háromfős csapat a UPC Magyarország, a SKOOL és a Kódgarázs februári versenyén lett a hazai mezőny legjobbja, így nyerték el a részvételi lehetőséget a dublini nemzetközi ifjúsági kódolóversenyre, ahol több ezer résztvevővel mérkőztek meg a fődíjért.