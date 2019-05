Hatalmas viharokban tűnhetett el a víz a Marsról

Nemcsak a filmekben veszélyesek a marsi porviharok: egy friss kutatómunka alapján a bolygó vízkészletének eltüntetésében is nagy szerepük volt.

Hatalmas porviharok tehetnek arról, hogy régesrég eltűnt a felszíni víz a Marsról, ezt állítják a jelenséget tüzetesebben megvizsgáló kutatók, akik az orosz-európai ExoMars űrszonda műszereivel figyelték meg a 2018 májusában kezdődött, és később bolygóméretűvé duzzadó vihar hatását.

Ez a 2018 májusában kitört vihar intézte el az akkor már közel másfél évtizede ott szolgáló Opportunity marsjárót is. A szennyezett légkörön át nem jutott elég fény a napelemekre, heteken át nem tudtak újratöltődni az akkumulátorok, és ebből már nem tudott rendesen felépülni az űrjármű.

Júniusra akkorára nőtt a vihar, hogy az egész bolygót sűrű por fedte be. A jelenség nem is annyira szokatlan, pár évente előfordul ilyen a Marson. Volt például 1971-ben, 1977-ben kétszer, 1982-ben, 1994-ben, 2001-ben és 2007-ben is.

Száraz tónak nedves partján

Évmilliárdokkal ezelőtt a Marsnak még vastagabb légköre volt, és a felszíne egyötödén egy mély óceán terült el. Addig tartott ez az idillinek mondható állapot, amíg el nem tűnt a Mars mágneses mezeje, úgy 4 milliárd évvel ezelőtt, és ennek a következményeként a bolygó légkörének a nagy része távozott.

Ilyen körülmények közt a folyékony vizet is egyre nehezebben tartotta meg a bolygó, és ebben a porviharoknak is döntő szerepük lehetett.

A kutatók az ExoMars űrszonda segítségével lekövették a vízpára mozgását a Mars légkörében a 2018-as porvihar előtt és után, amiből kiderült, hogy a vihar miatt sokkal magasabbra kerülnek a vízmolekulák. A szokásos 20 kilométeres magasságból akár 80 kilométeres magasságig vagy afölé is eljutottak. Ott már olyan vékony a légkör, hogy a Napból érkező sugárzás széttöri a vizet hidrogén és oxigén atomokra, amelyek könnyen eltávoznak a világűrbe.

Persze a porviharokat nemcsak azért vizsgálják a tudósok, hogy megismerjék a múltat. Legalább ennyire fontos, hogy fel tudjunk készülni a jövőre, amikor emberi küldetések indulnak a bolygóra, és gondoskodni kell arról, hogy a felszínen kiépített bázisok és a leszállóegységek ne jussanak az Opportunity sorsára.

