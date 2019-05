A Chrome komoly privacy-tuningon esik át

A Google éves fejlesztői konferenciáján az immár a világ böngészőpiacának kétharmadát uraló Chrome-ot érintő, egészen jelentősnek tűnő változtatásokat is bejelentettek. Miután a két rivális, a Firefox és az Edge fejlesztői az elmúlt hetekben egyaránt olyan frissítéseket jelentettek be, amelyek a személyiségi jogok, és a személyes adatok hatékonyabb védelmét célozzák, nem érhette meglepetésként a fejlesztőket, hogy a Google is ebbe az irányba mozdul el. Ha lehet hinni az ígéreteknek, ez az elmozdulás olyan mérvű lesz, amelyet egyesek már

a privát böngészők korának beköszönteként értékelnek.

No, azért ne gondoljuk azt, hogy a Google tökéletesen megakadályozza, hogy a weben pénzt keresni igyekvő cégek bármiféle adatot gyűjthessenek a felhasználókról (hiszen ő maga az egyik legnagyobb ezek közül), ugyanakkor érezhetően meghallották az idők szavát, és kedveskedni akarnak a privacy-ra egyre kényesebb egyre felhasználóknak.

A rövid távon várható fejlesztések három területre fognak koncentrálódni:

jobb cookie-beállítások, a hirdetők korlátozása webes tevékenységünk követésében, illetve egy új digitálisujjlenyomat-kezelő megoldás.

A konferencián bejelentették, hogy Chrome ezentúl meg fogja gátolni, hogy a webhelyek között is működő cookie-k akkor is tovább kövessék tevékenységünket, ha már elkalandoztunk arról a honlapról, ahonnan ezek erednek - kivéve, ha a felhasználó egyértelműen beleegyezik ebbe. Vagyis a hirdetők ezentúl csak akkor tudják figyelni, hogy mit csinálunk más honlapokon, ha előtte megkérdeznek erről minket, mi pedig ebbe beleegyezünk (bár kérdéses, hogy miért tennénk ilyet).

Ugyanakkor azok a cookie-k, amelyek csak egy adott website-on belül dolgoznak, működhetnek tovább, így attól nem kell tartani, hogy ettől minden egyes oldalbetöltéskor kiléptet minket a Facebook vagy a Google. A website-ok között is működő cookie-k blokkolása a hekkerek dolgát is megnehezítheti, akik eddig alkalmanként éppen ezeket a sebezhetőségeket használták ki arra, hogy egy valós honlapon is műveleteket végezhessenek nevünkben, a tudtunk nélkül.Utóbbi célt szolgálja az is, hogy a Google ezután csak azokat a site-közötti cookie-kat hagyja majd működni, amelyek a https biztonságos kapcsolatot használják.

Fotó: Michael Short / Getty Images Hungary

Azt azonban tudnunk kell, hogy a cookie-k lelövésével még nem fog bekövetkezni az aranykor, amikor a netes cégek már nem tudják majd titokban követni a userek minden lépését weben, hiszen sok más megoldás is létezik erre célra. Ezek egyike az, ha a böngészőkről úgynevezett ujjlenyomatot vesznek. Ekkor gyakorlatilag a böngésző teljes működéséről felvételt készítenek, a hozzá telepített plug-inektől és kiterjesztésektől kezdve a hardver minden egyes jellemzőjéig.

Ez a profil ezután ugyanolyan pontosan azonosítja a felhasználót, mint a tényleges ujjlenyomat,

így akkor is felismerhető általa az ember, ha nem enged cookie-kat a gépén működni. A Google megígérte, hogy “agresszívan fellép” majd az ujjlenyomat-alkotás ellen. De hogy ezt pontosan hogyan képzelik, és mikor, arról nem árultak el többet.

Forrás: Techcrunch