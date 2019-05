Ma 93 éves David Attenborough, az ismert zenei producer

A világ leghíresebb természetfilmese, Nagy-Britannia „nemzeti kincse”, aki ma ünnepli a 93. születésnapját, elektronikus zenei pályázatot hirdetett feltörekvő DJ-knek.

Van ugyanis egy háromperces felvétele, amelyet 65 évvel ezelőtt rögzített Balin, és egy tradicionális indonéz gamelán együttes zenéje hallható rajta. A gamelán együttesben számos hangszer szól, például xilofon, dobok, bambuszból készült fúvós hangszerek és gong. A gamelán szó a jávai gamel szóból származik és ütést jelent. Erről van szó:

Attenborough a BBC szerint azt várja a DJ-ktől, hogy a felvételre az ibizai klubok hangulatát idéző elektronikus zenét mixeljenek. A filmes akkor rögzítette a felvételt, amikor Zoo Quest című egyik első sorozata számára forgatott az Indonéziához tartozó Balin és Komodó szigetén, a komodói sárkányt (varánuszt) keresve 1954-ben.

A helyi falusiak zenéltek megkapó precizitással és igazi lelkesedéssel. Ettől ilyen magával ragadó ez a zene, amelyet minden este hallhatunk vagy legalábbis akkoriban hallhattunk Balin.

– nyilatkozta Attenborough, aki azt reméli a projekttől, hogy az eredeti dallamok és a modern zene ötvözésévek az indonéz népzenét megismertetheti a fiatal nemzedékkel.

A dalt, amelynek címe Gender Wayang, eredetileg a Zoo Quest epizódjának aláfestéséhez használták. A sorozatban a londoni állatkert szakértőivel kelt útra, hogy ritka állatfajokat gyűjtsön az állatkert gyűjteményébe (ami akkoriban teljesen elfogadott módszer volt – jegyzi meg sietve a BBC).

A természetfilmes szinte minden korai sorozata forgatására vitt magával magnót, hogy a természetben hallható neszeket, zörejeket – és zenét – rögzíthesse. A felvételek többségét azonban sohasem használták fel, és egészen a legutóbbi időkig a BBC archívumában porosodtak, mígnem a BBC Radio egyik producere albumot nem állított össze belőle (Sir David Attenborough: My Field Recordings From Across The Planet).

A lemezről Sir David elmondta, hogy abban az időben még voltak olyan zugai a bolygónak, ahol sohasem hallottak európai zenét. Így azokra a zenei hagyományokra, amelyeket évszázadok óta fejlesztettek, nem hatott a nyugati befolyás. Ma már szinte nem lehet ilyen helyeket találni a világon. Emiatt – érvel Attenbough –

azok a hangok, amelyeket 60 (valójában 65) évvel ezelőtt rögzítettem azzal a szánni való magnóval, ma már pótolhatatlannak számítanak.

A Songlines magazin által meghirdetett remixverseny re beküldött pályázatokat szakértői zsűri és maga Attenborough fogják elbírálni. Első körben hat finalistát választanak majd ki, amelyek közül közönségszavazás fog dönteni.

Bár Attenborough eddig nem merészkedett a zenei impresszáriók felségterületére, hangját már többször is felhasználták elektronikus zenei felvételek készítésekor. Szerepel például a Superfast Jellyfish című 2012-es Gorillaz-számban, illetve kifejezetten Attenborough-tematikájú dance partykat is rendeznek (David Attenborough Jungle Boogie), ahol a résztvevők Attenborough-maszkot öltenek, és a filmes Bolygónk, a Föld című sorozatából kivágott részleteket vetítenek.