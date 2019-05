Itt az Index nagy telefonhatározója

Amikor a gyártók marketingesei a telefonok névadásán gondolkoznak, néha teljesen elvesztik a józan eszüket, és követhetetlenné válik, hogy kinél milyen számot és betűkombinációt kellene éppen megjegyezni, melyik mit takar, és hogyan viszonyulnak ezek a telefonok más gyártók szintén megjegyezhetetlen számozású telefonjaihoz. Persze már annak is lehet örülni, hogy nem szériaszámokat kell a boltban taglalni, mint a tévék esetében, de még így is ember legyen a talpán, aki megérti, hogy mit miért és hogyan neveznek el a gyártók.

Megpróbáltunk logikát és rendszert keresni a legismertebb cégek legnépszerűbb telefonjai között, ami a nagyobb gyártóknál még csak-csak sikerült, de tény, hogy nincs egyszerű dolga annak, aki nem csak az ár alapján választ készüléket, hanem például középkategóriában keresgél több gyártó termékei között. A cikk végén pedig meg is szavazhatja, hogyan nézzen ki a cégek globális névadási stratégiája!

Asus

Zenfone és Gamer vonal szerepel az Asus kínálatában. A Gamer széria egyértelmű: a ROG Phone azoknak szól, akik számára a telefonos játék nem a Candy Crusht jelenti, ezért telefonban is gyakorlatilag egy erőműre van szükségük, ami nem melegszik túl, és a legkomolyabb játékok is elfutnak rajta.

A Zenfone vonal néhány évvel ezelőtt mindenfajta elnevezéssel próbálkozott, volt Selfie, ami jobb elülső kamerát kapott, vagy a Zoom, ami pedig optikai zoommal készített jobb képeket. Jelenleg az aktuális szám, amit keresni kell, a Zenfone 5, középkategóriás telefon, aminek az ára nem rossz, és ehhez képest tartogat még néhány kellemes meglepetést, de erről itt írtunk bővebben. A Zenfone 5Z ennek az eggyel erősebb verziója, amiben 4 GB RAM és Snapdragon 636-os processzor helyett Snapdragon 845 és 8 GB memória kapott helyet, valamennyivel drágább is, de még ez sem nevezhető klasszikus csúcskategóriának.

Akinek az a fontos, hogy minél tovább bírja a telefonja, annak ott a Zenfone Max Pro, ami még mindig erős középkategóriának számít. Két napos nonstop használatot ígér az 5000 mAh-s akkumulátorával, és nagyobb teljesítményt a Snapdragon 660 processzorral. A belépő kategória pedig a Zenfone Live nevet kapta, mindenféle szám és egyéb megjelölés nélkül.

RÖVIDEN: AKI SZERET JÁTSZANI, ANNAK NEM KELL BEMUTATNI A ROG PHONE-T, EGYÉBKÉNT A ZENFONE 5Z A CSÚCS, ÉS A ZENFONE LIVE A LEGOLCSÓBB ELÉRHETŐ MODELL.

CAT

A CAT az elpusztíthatatlan telefon, első ránézésre és tapintásra az jut róla eszébe az embernek, hogy ezt ha le is ejti, hamarabb törik be alatta a konyhakő, mintsem a telefonnak lenne baja. A klasszikus nyomógombós telefonoktól a csúcstelefonig tart a kollekció. Azt azért meg kell jegyezni, hogy itt a csúcs kicsit mást jelent, mint az átlagos gyártóknál, ugyanis itt például a kamera tekintetében nem az a kérdés, hogy hány megapixel a kép felbontása, hanem hogy van-e benne hőkamera, és annak a képét lehet-e élőben közvetíteni a Facebookon. Ez az átlagos felhasználókat nem nyűgözi le, viszont aki olyan munkakörnyezetben dolgozik, hogy ez napi szinten felmerül, annak tényleg ez a telefon a csúcsok csúcsa.

A topmodell jelenleg az S61, ami a beépített hőkamera mellett a beltéri levegőminőséget is méri, van benne lézeres távolságmérő, és mellesleg a Mil-Spec 810G katonai szabványnak is megfelel, azaz 3 méteres mélységig 60 percig vízálló. Ennek egyébként az ára is erőteljesen közelít a csúcstelefonok felé, jelenleg úgy 270 ezer forintért kapható. Ha ez a csúcs, akkor az S41 és S31 a középkategória, amiből már kimaradt a hőkamera, de a legfőbb erénye, a strapabírósága megvan, az S41 készülék 5000 mAh akkumulátorával pedig lehet más telefonokat is tölteni. Az androidos okostelefonjaik közül az S31 a legolcsóbb, és még az is 78 ezer forint körül kapható, ezért azt semmiképpen sem állítanánk, hogy ez belépő szintű telefon lenne. Pedig tudásban leginkább ahhoz hasonlít. Amit itt meg kell fizetni, az a strapabírás.

Röviden: A csúcs az S61, a belépő androidos verzió az S31

Doro

A Doro a piac egy konkrét szegmensét célozta be, ha egészen konkrétak szeretnénk lenni, akkor ez az a telefon, ami a könnyű kezelhetősége miatt népszerű lehet az idősebbek körében. A hagyományos, egyszerűen kezelhető nyomógombos telefonok mellett van okostelefon is belőle, ami hallókészülékekkel kompatibilis, és tényleg egyszerű és logikus a kezelőfelülete, így a használatot az idősebb hozzátartozóink is gyorsan elsajátíthatják. Az androidos verzióból két típus, a 8040 és a 8035 is elérhető, a kettő között nem tehetünk különbséget aszerint, hogy bármelyik csúcskészülék vagy középkategória lenne.

Röviden: A 8040 valamennyivel többet tud, de ezeket a készülékeket senki sem a teljesítményük miatt vásárolja.

HTC

A számozás most az U12-nél tart, amiből van U12+ és U12 Life, ami egy kicsit egyszerűsített változata a csúcsmodellnek, és így árban is kedvezőbb. Illetve ugyanezzel a számmal léteznek a Desire 12 és 12+ telefonok, mindkettő a középkategóriát erősíti, a Desire 12 kedvezőbb áron, már-már a belépő kategória határait súrolva.

Röviden: Szerencsére nem bonyolították túl, az U12+ a csúcs, a Desire pedig az olcsóbb verzió.

HTC U12

Honor

A Honor névadási rituáléja nem egyszerű. Alapvetően két vonal van, az egyikben sima számok szerepelnek, ez most tart a 10-nél, és ahogy haladunk előre a számokban, úgy jöttek szépen sorban a telefonok, május végén érkezik a legújabb darab. Ez a széria a csúcsélményt biztosítja, és a technológia mellett a dizájn is fontos szerepet kap benne. A másik a View sorozat, ennek nagyobb a kijelzője, és idén év elején jött ki a View 20 készülék. Még mindig a csúcskategóriáról beszélünk, van különbség a két széria között a méreten túl is, de alapvetően mindkettő a gyártó topmodellje. Ez eddig nagyjából egyértelmű lenne, de most jönnek a bonyodalmak, azaz a betűs és számos készülékek, amikben van valamennyi alapvető logika, de hazudnánk, ha azt állítanánk, hogy értjük, miért jön ki 2019-ben egy telefon Honor 8A néven, mikor a Honor 8 egy 2016-os telefon.

Az X végződésű telefonok a felső-középkategóriát jelentik, általában kedvező áron. A cikk megjelenésekor éppen a 8X készüléknél járunk, mint az X-kategória jelenleg elérhető legfrissebb darabja. Most jön a csavar, mert jönnek a Lite készülékek, amik szintén középkategóriás telefonok, de ezeknél inkább a dizájn kerül előtérbe, jelenleg a 10 Lite a legfrissebb elérhető darab ebből, vagyis itt követik az éppen aktuális csúcsmodell számozását.

Akkor se lepődjön meg senki, ha C, A vagy S végződésű számozással találkozik, ezek a belépő szintű készülékeket jelölik, amik közül az S a legolcsóbb, és momentán a 8A a legfrissebb.

Röviden: Minél nagyobb a szám, annál újabb a készülék, az olcsóbb verziók pedig a C, A, S végződésűek.

Huawei

Több szériával lehet találkozni a Huawei kínálatában is. Ezek közül az Y a belépő szint, itt azt érdemes megjegyezni, hogy ahogyan növekszenek a számok, úgy tud a telefon is egyre többet, eddig tiszta és érthető az egész. Középkategóriának számít a P Smart készülék, itt lehet először találkozni a mesterséges intelligenciával, ami a képalkotásban segít a felhasználóknak.

És ezen felül minden más telefon a hivatalos álláspont szerint csúcskategória. Ide két széria tartozik, a P-vonal a hétköznapibb, trendérzékenyebb, fiatalosabb kategória, a Mate-széria pedig inkább az üzleti felhasználók igényeit szolgálja ki. Általában a Mate az erőgép, amibe a legújabb fejlesztések kerülnek (például legutóbb a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó), a P pedig a trendibb, az előrejelzések szerint a legújabb változatban a fényképezés kap majd hangsúlyos szerepet.

Ezt érdemes még árnyalni egy kicsit: az aktuális P30 család például a P30 Pro, P30 és P30 Lite tagokból áll, ezek tudásban és így árban is különböznek; és ugyanez igaz a Mate 20 családnál is. Ha őszinték szeretnénk lenni, összességében igaz az, hogy a P Smart kevesebbet tud mint a P20 Lite vagy a Mate 20 Lite, de azért nincs köztük olyan eget rengető különbség, ami miatt valóban érdemes lenne teljesen külön kategóriában kezelni őket. Vagyis - bár nem ez a hivatalos álláspont -, de a Lite verziókat mi inkább a középkategória és a felső osztály közé helyeznénk. Egyezzünk ki annyiban, hogy megbízható, nagyon erős középkategóriának felelnek meg. A sima P30 és Mate 20 sem az az igazi klasszikus értelemben vett csúcstelefon, bár tény, hogy a hasonló képességű készülékek más gyártók kínálatában az élen állnak, de a Huawei esetében az abszolút csúcs mindig a Pro verzió.

De hogy az eddig viszonylag egyértelmű elnevezések állóvizébe lapos kővel belekacsázzunk, meg kell említeni a Mate X telefont, a gyártó első kihajtható készülékét, ami nem keverendő össze a Mate 20 X telefonnal, ami pedig a Mate 20-család egy nálunk nem kapható verziója.

Röviden: A P-széria és a Mate-széria a csúcs, az Y-széria pedig az olcsóbb, belépő szint.

iPhone

Az Apple sokáig haladt szépen sorban a számokkal, illetve váltogatta egymást a sima és az S jelű verzió, aztán a 7-es generáció volt az első, ahol a Plus nevű telefon is elérhetővé vált, végül a 7S-t átugorva jött a 8 és az X. Azért ebben a szép egyenes számsorrendben is voltak olyan nehezítő tényezők mint az 5C vagy az SE, de ezt még talán tudta követni mindenki. Aztán 2018-ban a két új telefon már nem a számos verzióban haladt tovább, hanem XS és XR néven futnak. Itt már többről van szó mint hogy melyik kapott nagyobb kijelzőt, de mégsem lehet azt állítani, hogy az XR egy középkategóriás készülék lenne, míg az XS és az XS Max a csúcskategória, hiába van százezer forint különbség az áruk között. Azt azonban el lehet mondani, hogy az XS-széria a csúcs az Apple-nél, ami két méretben is elérhető.

Röviden: Az XS a drágább készülék, az XR vagy régebbi verziók pedig valamivel olcsóbbak. belépő szintről itt nem lehet beszélni.

LG

Első ránézésre az LG elnevezései érthetőnek tűnnek, már ha éppen tudja az ember, hogy ennél a gyártónál melyik betűket kell megjegyezni. A G, V, Q és K szériák közül a K egyértelműen a belépő szintű, olcsóbb árkategóriájú telefonokat jelenti, igaz, a széria tudásban is nagyobb telefonjait már középkategóriába lehetne sorolni. A Q már izgalmasabb, ez az LG fiatalos vonala, ahol a hangsúlyt a kamera és a multimédiás funkciók kapják. De itt találjuk a Q Stylus telefont, ami a toll miatt akár a Samsung Note-szériára is hajazhatna - de nem, ez a betű leginkább egy felhasználóbarát középkategóriát takar. A G-széria nevezhető a csúcsnak, jelenleg a G7 a gyártó elérhető árú csúcstelefonja, ennek 32 GB-os verzióját már százezer forint környékén be lehet szerezni, de más gyártók csúcskészülékeivel összevetve azért inkább egy erős, felső-középkategóriának felel meg. De aggodalomra semmi ok, hiszen hamarosan itt a G8, aminek itthon a G8s verziója lesz elérhető. És ott a V-széria, ami már árban és tudásban is abszolút csúcskategória. Jelenleg a V40 kapható, februárban viszont bejelentették már az LG V50-et is, ami a gyártó első 5G-s telefonja lesz, de hogy egészen pontosan mikor érkezik, azt nem tudni.

Röviden: A V- és a G-széria a csúcs, a K-széria telefonjai között lehet találni olcsóbb modelleket.

Nokia

Elsőre úgy tűnik, hogy egyszerűen a számozás alapján nyomon lehet követni, hogy hol tart most a Nokia, de azért itt sem olyan egyszerű kiigazodni a telefonok és kategóriák között, sőt ha kicsit megkapargatjuk a felszínt, akkor kiderül, hogy kifejezetten keszekusza az egész.

Alapvetően a legújabb telefon a legnagyobb számot kapja, jelenleg éppen a Nokia 9-nél tartunk, ez az a telefon, aminek 5 kameraszenzor van a hátlapján, ráadásul ezek egyszerre működnek. Ebből az következne, hogy a Nokia 8 akkor ennek az elődje, ami igaz lenne, ha nem jelentették volna be tavaly év végén a Nokia 8.1-et, vagyis még bőven kell számolni a nyolcas szériával is.

A tavalyi nyár egyik megfizethető, és egyben megbízható telefonja volt a Nokia 7 plus, és ennek is lett egy újabb verziója Nokia 7.1 néven, ami gyengébb, mint az elődje, vagyis megújulás fogalmának egy igen különös megvalósítását választották vele. És akkor még a Nokia 5 verzióiról, vagy az olyanokról, mint a Nokia 3 mellett feltűnő 3.1 valamint 3.2, illetve 3.1 Plus, még nem is beszéltünk. Ezek jelzik a generációváltást vagy a 3.2 tulajdonképpen a Nokia 3 telefon kettővel javított verziója.

Röviden: Minél nagyobb a szám, annál többet tud. nagyjából a hármas Nokia különböző variánsaiig beszélhetünk belépő szintről, a nyolcastól felfelé pedig a csúcskategóriáról.

Meizu

Itthon is beszerezhetőek a kínai Meizu telefonjai, ők voltak azok, akik legutóbb azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy piacra dobtak egy olyan készüléket, amin semmilyen csatlakozó vagy gomb nincs. A Meizu Zero egyelőre nem elérhető, viszont a 16 igen, ami jelenleg a gyártó csúcskészülékének számít, és mi is megnéztük, hogy mit tud. Ez az elnevezés azért is jó, mert itt szépen jönnek a számok emelkedő számsorrendben, és egyszerűen lehet követni, hol tart éppen a csúcskategória. Az X-széria árban és tudásban is alatta van, ezt nevezhetjük erős középkategóriának, ami mellé becsatlakozik a Note-széria is, ahol a 9-es verzióról úgy tudni, hogy nagyobb kijelzővel, és erősebb kamerával érkezik majd. A közép és a belépő szintnek pedig a nálunk is kapható M-széria felel meg, illetve a sor végén áll a C-sorozat, ami nálunk hivatalos úton nem igazán szerezhető be.

Röviden: A csúcs jelenleg a 16-os, az olcsó verziók az M-széria darabjai.

Samsung

Viszonylag egyszerű eligazodni a Samsung-telefonok között, a különböző szériák különböző kategóriákat jelölnek. A J-sorozatban lehet találni a belépő, és kedvező árú telefonokat, amik közül a legerősebb J6+ már akár középkategóriás telefonok között is megállja a helyét. A klasszikus középkategóriát az A-széria jelenti, a legfrissebb ezek közül az A7 és A9 készülékek, amik 2018 őszén jöttek ki. Ahogy a számok emelkednek, úgy lesz egyre drágább a telefon is, igaz az A8 és A7 között nem akkora a különbség, viszont az A9 mind árban, mind tudásban meghaladja a középkategóriát.

A csúcstelefonok között itt is két vonalat lehet megkülönböztetni, a Note az üzleti felhasználóknak készült, a Galaxy S vonal pedig a hétköznapi luxus, aminek jelenleg a legfrissebb változata a 10-es, az S10+ és a sima S10 és S10e készülékekkel. Itt egyébként más a felállás, mint például a Huawei esetében, a három készülék között ugyanis árban és funkcióban sincs olyan hatalmas különbség, vagyis az S10e sem nevezhető a tudása és az ára alapján sem középkategóriának. És ne feledkezzünk meg a Samsung luxustermékéről sem, ami nemes egyszerűséggel a Samsung Galaxy Fold nevet kapta, mindenféle random betűt és számot mellőzve.

Egyébként ezek a jelölési elvek hamarosan változni fognak, a J-széria teljesen eltűnik majd, ezzel egyidőben pedig jönnek a hírek az A10, A30, A40 telefonokról. Vagyis úgy néz ki, hogy lesz az A széria, az abszolút csúcs S széria, és akinek ceruza is kell a telefonhoz, annak pedig ott lesz a Note.

Röviden: Az S-széria és a Note készülékek a csúcsok, a J-széria a belépő szint, de hamarosan ez a jelölés változni fog.

Sony

Ha a névadás következetlenségében bajnokot kellene választani, egészen biztosan a Sony nyerne, ami évek óta nem tud megjegyezhető neveket adni a telefonjainak. Legalábbis én a Z-t követő XZ és különböző betűk-számok forgatagában teljesen elvesztem. Aztán a cég gondolt egyet, és kijött az Xperia 1 és 10 számokkal, amivel kissé egyszerűbb lett megjegyezni őket, de sokat azért nem segített. Az XZ sorozat legfrissebb darabja az XZ3, amit 2018 végén teszteltük, elődjét, az XZ2-t pedig alig egy fél évvel előtte. Na, ezek után ember legyen a talpán, aki követni tudja, hogy éppen most melyik az aktuális csúcstelefon. Mert hogy idén februárban jött az Xperia 1 és ezzel úgy tűnik, hogy a csúcskategória elnevezése újabb korszakba ért. Az 1 lett a csúcskészülék, a 10 és a 10+ pedig a középkategória, de hogy mégse legyen annyira egyszerű az élet, bemutattak egy L3 nevű telefont is, ami az ára és a felszereltsége alapján a belépő kategóriának feleltethető meg.

Röviden: Z1 a csúcs, a belépő szint pedig éppen most L3 néven fut.

Xiaomi

A Xiaomi az a kínai márka, ami határozottan jó áron árul kifejezetten jó felszereltségű telefonokat, és ezért egyre többen választják őket itthon is. Ráadásul az sem állítható, hogy csak próbálják utolérni a trendeket, mert mégiscsak ők azok, akik nemrég a három részre hajtható tableten dolgoztak. A két csúcstelefon, nagyjából azonos tudással a 8 és a Mix 3, ami a belső értékekben nem sokban különbözik, de a Mix 3 az a készülék, a hol a szenzorszigetet mindenfajta bevágások meg lyukak helyett inkább a csúszkás módszerrel oldották meg. A középkategóriának beillik egyrészt a 8-as Lite változata és a jó ár-érték aránnyal megtámogatott A-széria, aminek szintén van Lite verziója. Ezek jelenleg a legolcsóbb készülékek, amikre nehéz szívvel lehetne rámondani, hogy a belépő szintet testesítik meg, mert azért annál jóval erősebbek, és azért drágábbak is.

Röviden: A csúcs a Mi8 és Mix3, az olcsóbb telefonokat az A2 lite verziói között kell keresni, de ezek bőven többet tudnak egy klasszikus belépő szintű telefon képességeinél.

Hogyan lehetnének egyszerűbbek a telefonok elnevezései? 66 Mindegy csak iPhone legyen

58 Én így is magabiztosan mozgok a .1 és a betűs megoldások világában is

49 Praktikus névadás: Gyártó neve, majd olcsó, közepes és drága megnevezések

33 Elvesztettem a fonalat, azt se tudtam, hogy ennyi gyártó van, egyébként is olyan telefonom van, amit ingyen ad a szolgáltató, de úgyis utálom

31 Teljesen mindegy, úgyis pókhálósra töröm a kijelzőt két hónapon belül, inkább ezzel kezdenének valamit!

29 Őszinte névadás: Gyártó neve, majd túlárazott, viszonylag jó áron van és olcsó, de olyan is megnevezések

26 Nevek helyett legyenek csak a telefonok árai

(Borítókép: Modellek nézik a telefonjaika egy párizsi divatbemutatón 2019. március 3-án. Fotó: Francois Guillot / AFP)