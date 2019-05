9 órányi laptopozást ígér egy feltöltéssel az Intel

A Project Athena lesz az Intelnél az a program, amely megvalósítja a csipgyártó hét éve elindított Ultrabook programjában tett ígéreteket.

Miután piacra került az Apple Macbook Air, a többi laptopgyártó is szeretett volna hasonlóan vékony és hosszú üzemidejű gépeket piacra dobni, az Intel pedig megígérte nekik, hogy ebben a segítségükre lesz. Az Ultrabook program célja az volt, hogy a Windows futtató gépek minőségben és akkuidőben is versenyképesek legyenek az Airrel, ám a legtöbb esetben ez nem jött össze. Az akkuidőben voltak a legnagyobb lemaradások.

Az Intel az idei CES-en jelentette be a Project Athenát, és most az Engadget kiderített róla néhány fontos részletet. A leglényegesebb az, hogy valós használati körülmények közt, vagyis normális fényerejű kijelzővel, aktív netkapcsolattal, böngészés közben, néhány háttérben futó alkalmazással is elérhető lesz a 9 óra hosszú működés.

Hogy ez megvalósuljon, az Intel szorosan együttműködik majd a laptopgyártókkal, részt vesz a gépek optimalizálásában, az alacsony fogyasztású alkatrészek kifejlesztésében. Az már csak extra, hogy kizárják a buliból a lassú merevlemezeket, és a Wifi 6 kategóriájú kapcsolat lesz az alap.

Ezek a gépek már az Intel 10 nanométeres Ice Lake processzoraira fognak épülni, amelyek júniusban érkeznek meg, és a következő évben válnak szélesebb körben elérhetővé.

(Engadget)