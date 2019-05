360 km/órával száguld a legújabb Sinkanszen

Japánban megkezdődhet pénteken a legújabb Alfa-X sinkanszenek próbaüzeme, és ezek a szupervonatok akár 360 kilométer per órás sebességgel is száguldozhatnak Japán vasúthálózatán. Most a leggyorsabb sinkanszenek végsebessége 320 km/óra, de a tesztekben ennél jóval nagyobb sebességet, 443 km/órát is elértek már.

Az extrém gyorsvonatozás őshazájában eléggé komolyan veszik a járművek tesztelését, ez a 21 méteres orral megáldott, tíz kocsiból álló szerelvény ugyanis csak 2030-ban áll szolgálatba. Addigra Japán északi Hokkaido régiójába is eljutnak a sinkanszen-vonalak.

Az Alfa-X vonatnak azért van ilyen hosszú orra, hogy ne legyen olyan zajos, amikor alagutakon haladnak át. A vonatra olyan berendezéseket is telepítenek, amelyekkel a kisebb földrengések hatása is kiküszöbölhető.

A sebesség császárai most a Maglev, vagyis a mágnesesen lebegtetett vonatok, ám ezek rendkívül rövid pályán közlekednek. A leggyorsabb a Sanghajban működő vonat, amelynek 430 km/óra a csúcssebessége, csupán 30 kilométert tesz meg a repülőtér és a megapolisz külvárosának pereme közt.

Az igazi ászok a szupravezetős maglev rendszerek lesznek, mint amilyen a japán SCMaglev. Ezzel egy rövidebb tesztpályán 603 km/órás rekordot is felállítottak. A kísérleti üzemet pár éve bezárták, és folyamatban van a pálya meghosszabbítása, hogy a jövő évtized végén megkezdhessék rajta a kereskedelmi szolgáltatást.

(Borítókép: Az Alfa-X 2019. május 9-én. Fotó: Jiji Press / AFP)

