Palkovics jövő héten a kormány elé viszi az Akadémia ügyét

Palkovics László már a jövő héten a kormány elé viszi a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek kérdését. Az innovációs miniszter erről szerdai találkozójukon tájékoztatta Lovász Lászlót, az MTA elnökét – válaszolta Lovász az Indexnek az akadémiai kutatóhálózat jövőjével kapcsolatos kérdéseinkre. Hogy pontosan mi lesz Palkovics javaslata, nem tudjuk, az Akadémia abban bízik, hogy a kormány elfogadja az általuk megszavazott megoldást.

Most nincs tárgyalásra szükség, hanem az ITM-en a sor, hogy valóban az ország érdekeit szolgáló javaslatot terjesszen a Kormány elé. Tudomásunk szerint ez már jövő héten megtörténik. A szerdai találkozónkon a miniszter az ezzel kapcsolatos elképzeléseiről beszélt. Ezután pedig a kormánynak kell döntenie, hogy mit lép

– válaszolta Lovász László akadémiai elnök a kérdésünkre: Mi történik azután, hogy hétfőn az MTA közgyűlése a maga részéről nagy többséggel döntött a kutatóhálózat sorsáról?

Mint ismert, Palkovics László minisztériuma hónapok óta harcol azért, hogy a magyar tudományos rendszert alapvetően átalakítva elvegye az MTA-tól a legfontosabb magyar kutatóintézeteket, és azok irányításában meghatározó mértékben növelje a kormány befolyását. Az Akadémia hosszas ellenállás után hétfőn egy részben kompromisszumos megoldást szavazott meg: belementek abba, hogy egy új irányító rendszer jöjjön létre az eddiginél nagyobb, bár a Palkovicsék által akartnál kisebb kormányzati súllyal.

De a kutatóhálózatot önként nem adják, és ragaszkodnak az alapfinanszírozáshoz is.

„A Közgyűlés több mint 400 fős részvétellel, határozatképességének teljes birtokában, nagy többséggel határozott hétfőn arról, hogy az MTA kutatóintézet-hálózata maradjon az Akadémiánál. Ez számunkra szakmai kérdés: az MTA vezetői, elnöksége és kutatói is egyetértenek abban, hogy ez szolgálja leginkább a tudomány érdekeit, sőt a kormány innovációs fejlesztési elképzeléseit is, tehát végső soron az ország fejlődését” – indokolta a döntést az Indexnek Lovász László.

Az Akadémia felelős hozzáállását mi sem mutatja jobban, hogy messzemenőikig figyelembe vettük a kormányzat kéréseit és elképzeléseit, vagyis azt is megszavaztuk, hogy hajlandóak vagyunk jelentősen átalakítani a kutatóhálózat irányítási rendszerét, a mostaninál jóval nagyobb teret engedve a kormány jelenlétének

– tette hozzá az Akadémia elnöke.

A közgyűlés döntése után Palkovics László azt mondta, az számára nem elfogadható, a sajtóban pedig kilátásba helyezte, hogy az Akadémia akarata ellenére, törvénymódosítással fogják megoldani az ügyet. A miniszter ugyanakkor azt is mondta, hogy a maguk részéről már másnap újra kezdenék a tárgyalásokat. Az MTA közgyűlése azonban ehhez feltételeket szabott, azt, hogy a minisztérium garantálja az intézetek önálló és megfelelő finanszírozását.

Reméljük, hogy június után megkapjuk a törvény szerint nekünk járó összeg további részét is az ITM-től. Máskülönben tovább folytatódik az a bizonytalanság, amely lassan közel egy éve stresszeli az amúgy is kevés pénzért dolgozó kutatóinkat

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Lovász László.

Bár arról nincs tudomásunk, hogy ezt Palkovics megígérte volna, a miniszter és Lovász szerdán valóban találkozott egymással. A kérdésünkre, hogy miről tudtak így beszélni egymással, az MTA elnöke azt írta, hogy a miniszter a kormány előterjesztéséről tájékoztatta őt. Nem tudjuk, hogy ennek pontos tartalmát is megosztotta-e a miniszter, az Akadémia elnöke mindenesetre optimizmusának adott hangot.

Abban kell bíznunk, hogy a Kormány elfogadja az általunk megszavazott megoldást, és a hosszú vitát lezárva végre együtt láthatunk hozzá a munkához

– írta az Indexnek Lovász László.

Az Akadémia elnöke még derűlátóbbnak fogalmazott a Válasz online-nak adott interjújában, érdemes elolvasni. „Szerdai megbeszélésünkön, én legalábbis úgy értelmeztem, a miniszter elfogadta az Akadémia döntését” – mondta ebben Lovász László. Hogy pontosan melyik döntését azonban, nem világos, hiszen Lovász maga számol be arról, hogy Palkovics továbbra is ragaszkodik a kutatóhálózat irányításában a kormánydelegáltak feles súlyáról, tudomása szerint a miniszter így fogja előterjeszteni a javaslatát, noha az MTA közgyűlése ezt leszavazta. Lovász jelezte, hogy ebben a kérdésben ő is kész a kompromisszumra. A legfőbb kérdésről, vagyis hogy a kutatóhálózat maradhat-e az Akadémiánál, nem világos a minisztérium álláspontja, az Akadémia elnöke sem tudja még, miről fog – Palkovics szavai szerint júniusban – szavazni a Parlament.

(Borítókép: Lovász László és Palkovics László. Fotó: Huszti István / Index)