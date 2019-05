Magasabb fizetést és mentális segítséget ígér moderátorainak a Facebook

Február végén nálunk is olvashattak arról, hogy a Facebook moderátorainak élete szorongás és kizsákmányolás az élete, mert nevetséges összegért kell rettenetesen nyomasztó munkát végezniük, ráadásul úgy, hogy egy hibának komoly következményei is lehetnek.

A Facebook már akkor ígéretet tett arra, hogy tenni fog azért, hogy javuljanak a munkakörülmények, most pedig úgy tűnik, hogy állja is a szavát: a kiszervezett munkatársaknak, így a moderátoroknak is növelik a fizetését, utóbbiaknak pedig a jövőben mentális segítséget is fognak nyújtani – írja az Engadget.

A cég blogposztjában azt írta, hogy a 2015-ben megállapított 15 dolláros órabérről mára egyértelműen kiderült, hogy egyes helyeken nem elég ahhoz, hogy megéljen az ember, éppen emiatt most régiós bontásban fogják emelni a béreket. Ez azt jelenti, hogy a San Francisco Bay Areában, New York Cityben és Washington D.C.-ben óránként legalább 20 dollárt, Seattle-ben pedig 18-at fognak keresni a szerződéses partnerek, a moderátoroknál pedig még ennél is két dollárral magasabbak lesznek az órabérek.

A moderátorokat emellett más módon is igyekeznek majd megóvni a jövőben, mert ők is tudják, mennyire megrázó a christchurchi mészárláshoz hasonló tartalmakat ellenőrizni. Mint írták,

a moderátoroknak a jövőben több eszköze lesz a mentális állapotuk védelmére, például dönthetnek majd úgy, hogy az ellenőrzés előtt legyenek kitakarva az erőszakos tartalmakat ábrázoló képek,

emellett pedig hamarosan külön felkészítő tréningeken vehetnek majd részt,

a munkahelyükön pedig szakemberek állnak rendelkezésükre, ha segítségre van szükségük.

A Facebook emellett azt is bejelentette, hogy félévente felméréssel fogja ellenőrizni a moderátorok tűrőképességét, hogy jobban megértse az alkalmazottait. Ezek a problémák egyébként nem csak a Facebooknál ütötték fel a fejüket, a Google és a Reddit szerződéses partnerei is panaszkodtak már a rossz munkakörülmények és az alacsony fizetés miatt.

