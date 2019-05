Több száz elítélt mászkálhatott ellenőrizetlenül Hollandiában egy szoftverhiba miatt

Mindenkinek kellemetlen, amikor egy hibás szoftverfrissítés miatt egy időre használhatatlanná válik egy-egy neki fontos szolgáltatás. Na de amikor a feltételesen szabadlábra helyezett és házi őrizetben tartott elítéltek követésére használt bokapánt mondja fel a szolgálatot, az a kellemetlenségnek egy egészen más szintje.

Ez történt most Hollandiában, ahol egy frissítés miatt több száz elítélt nyomkövetője vált használhatatlanná. A probléma még múlt csütörtökön jelentkezett, majd néhány órával később sikerült is elhárítani, de a kettő között a rendőrök nem tudták nyomon követni az illetők tartózkodási helyét – írja az Engadget. A javításig mindenkit személyesen próbáltak felhajtani, volt, aki megelőző jelleggel őrizetbe is vettek, mielőtt még eltűnt volna.

Egy hasonló eset már történt Hollandiában ég 2018 augusztusában, de akkor nem a rendőrség, illetve a nekik a nyomkövetőt fejlesztők hibájából: egy mobilhálózat esett ki, 450 nyomkövető elérhetetlenné téve. Ezek az esetek rávilágítanak arra, hogy bár az ilyen hordható kütyük általában nagy szolgálatot tesznek a rendőröknek, egyúttal komoly közbiztonsági kockázatot is jelent, hogy ennyire függnek a jó vezeték nélküli kapcsolattól és a rendeltetésszerűen működő szoftvertől.