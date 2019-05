Az Apple ellen döntött a legfelsőbb bíróság egy trösztellenes perben

Az amerikai legfelsőbb bíróság bírái 5-4 arányban a felperesek javára (így az Apple ellen) döntöttek, a döntés értelmében pedig folytatódhat a cég ellen indított trösztellenes per. Iphone- felhasználók egy csoportja az App Store-ban alkalmazott, állításuk szerint tisztességtelen üzleti gyakorlat miatt indított pert a vállalat ellen.

Azzal érvelnek, hogy az Apple általánosan érvényesített 30 százalékos jutalékát az alkalmazáseladások után végső soron a felhasználókra terhelik, és ez a cég monopolhelyzetével való visszaélésként értelmezhető. Az Apple a kereset elutasítását kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy a felhasználók a fejlesztőktől vásárolják az alkalmazásokat, nem az Apple-től, így a fejlesztők határozzák meg az árakat. A bíróság szerint azonban ez nem állja meg a helyét, mivel az Apple szerződést köt a független fejlesztőkkel, amelynek értelmében

ők kötelesek 30 százalékos jutalékot fizetni neki az eladásaik után.

A legfelsőbb bíróság emellett azzal is indokolta döntését, hogy minden fogyasztónak joga van pert indítani veszteségei megtérítése érdekében, ha úgy érzi, hogy egyes cégek trösztellenes törvényeket sértő gyakorlata miatt őt kárt érte. Márpedig ha most nem engednék az Apple-ellenes pert tovább folyni, azzal a jövőben elvennék a lehetőséget más felhasználóktól, akik ugyancsak a jutalékok miatt akarnának pert indítani más vállalatok ellen.

Ez pedig lehetőséget biztosítana a cégeknek, hogy árképzési rendszerüket átalakítva, a jutalékokra hivatkozva bújjanak ki a trösztellenes vádak alól.

Ha egy eladó olyan törvénytelen monopolista eljárást alkalmaz, amely miatt a fogyasztóknak a verseny által indokolt árnál magasabb árat kell fizetniük [egy termékért], akkor nem számít az, hogy az eladó milyen üzleti struktúrát alakított ki a vele kapcsolatban álló eladókkal és beszállítókkal

- áll a bíróság indoklásában. Az Iphone-felhasználók azzal is érvelnek, hogy az Apple visszaél az Iphone-okra telepíthető appok piacán élvezett monopolhelyzetével. Így az árak magasabbak, mintha a felhasználók az Apple-től függetlenül is vásárolhatnának alkalmazásokat telefonjaikra. Az Apple árfelhajtó hatása jól ismert. Amerikában például 9,99 dollárt kell fizetni az egy hónapos Spotify-előfizetésért, ha a weben rendel az ember. Ugyanez a szolgáltatás már 12, 99 dollár, ha az iOS-es appból rendel. Itt egyértelműen az Apple jutalékát hárítják át a felhasználókra. A Spotify ezért már be is panaszolta az Apple-t az Európai Uniónál.

Más nagy szolgáltatók is igyekeznek kicselezni az Apple által követelt jutalékot.

Az Amazon sok vásárlást átcsatornázott a webre, a Netflix pedig megszüntette az IOs-es appjában az alkalmazáson belüli vásárlásokat.

