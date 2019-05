Itt a Lenovo összehajtható számítógépe

Bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy a munkaerőpiacon megjelent az a generáció, amely már mobillal a kezében látott napvilágot, és a születési évszáma 2-essel kezdődik. A digitális bennszülöttek pedig egészen máshogyan viszonyulnak a munkához és a kütyükhöz, mint akik az analóg világban nőttek fel.

Ennek a következménye, hogy a technológiai cégek elképesztő energiákkal igyekeznek újfajta termékeket kiizzadni magukból, és most a kijelző hajtogatása az egyik legmenőbb dolog, szóval benne volt a nagy könyvben, hogy a világ vezető pc-s cégének a világ első összecsukható laptopjával kell előállnia.

Íme:

Oké, igazából nevezhetnénk óriástabletnek is, bár a Lenovo igyekezett rámutatni, hogy amikor laptopszerűen csak félig nyitjuk ki, akkor a kijelző egyik felét virtuális billentyűzetként tudjuk használni. Kár, hogy nem fejlesztettek ki hozzá egy kisebb méretű kézfejet, hogy kényelmes legyen rajta pötyögni, mert ez így majdnem annyira tűnik használhatónak, mint a netbookok.

Másban nem lehet hajtogatós pc-t az olcsó, kis méretű gépekhez hasonlítani, hiszen tele van csúcstechnikával, és a sarkában figyelő ThinkPad X1 név arra utal, hogy ez a Lenovo legprofibb és legdrágább laptopjaihoz fog csatlakozni. Bizonyára árban is, elvégre a mobilgyártók kétezer dollárnál húzták meg az alsó határt a hajtogatós technológiára. Ez meg nem valami mobil játékszer, hanem egy kihajtva 13,3 colos gép, 2K felbontású OLED kijelzővel, amit az LG gyárt hozzá.

A Lenovo már abban is biztos, hogy valamilyen Intel processzor lesz benne, és azon fut majd a Windows. Mivel csak 2020-ban kerül a boltokba, még nem tudták megmondani, hogy melyik Intel csip kerül bele - talán már az Intel Project Athena eredményét látjuk majd benne. Azon is korai agyalni, hogy vajon milyen windowsos appok támogatják a hajtogatós kijelző használatát (egyik sem?), van idő dolgozni rajta.

Az biztos, hogy még a hardveren is van munka - külön megkértek minket, hogy ne fotózzunk oldalról, ahol a portok láthatók lennének, mert csak. Még a végén kiderülne, hogy van rajta usb? Tegyük még hozzá azt is, hogy a Samsungtól és a Huaweitől eddig látott hajtogatós mobilokkal is bőven akadnak problémák. A Samsung Fold hibáiról tucatnyi cikk született, mert azt már kiadták újságíróknak tesztre, a Huaweiről Mate X-ről kevesebbet tudunk, de amikor a kínai cég vezérkara egy globális sajtóbejelentésen erről a mobilról olvasta fel a nyilatkozatot, az egyik igazgató eszközét valamiért ki kellett cserélni.

Pad helyett Book

Hogy ne távozzunk üres kézzel a bemutatóról, a Lenovo néhány aktuális terméket is bemutatott. Persze ebben is tetten érhető a millenniumi generáció lábnyoma, nekik vezetik be a ThinkBookokat. Úgy látszik a fiataloknak már nem elég szexi a 27 éve létező ThinkPad márkanév, amivel akár a nagyszüleik is dolgozhattak. A rivális Apple Macbooknak nyilván nincs semmi köze ehhez az egészhez.

A ThinkBookok egyébként tökre úgy néznek ki, mint bármelyik másik laptop, és ha maradunk a Lenovo termékein belül, akkor látvány alapján simán a Yoga márkához is tartozhatnának. A kompakt gépek alumínium borítást kaptak, és egész ügyesen helyezték el rajtuk a szellőzőnyílásokat, nem lobogtatják a lábszőröket nyáron, ha rövid gatyában, egy kávézóból esünk neki a munkának. Portokban szűk a választék, de azért megtalálhatók a munkahelyen fontosabb extrák, például a teljes méretű HDMI a prezik kivetítéséhez.

A billentyűzet nem teljesen olyan, mint amit a ThinkPadeken megszoktunk, de a bemutató rövid tesztje alapján kényelmesnek tűnik. Ez is kibírja, ha véletlenül víz kerül rá, persze nem lehet beleönteni egy bögrényit, de az enyhén cseperésző eső még oké. Kétféle méretben kapható, 13 és 14 colos kivitelben, full hd felbontással, és a kisebbik változat a Dolby Vision vizuális szabvány paramétereinek is megfelel, magyarán jól mutat rajta a Netflix. A megjelenítő matt, nem fog fényesen becsillanni rajta a lámpa a plafonról, és 180 fokban hátrahajtható, mint a Lenovo többi üzleti gépén.

Mobilozóknak készült

Hogy mit sütöttek ki az új generációnak, amitől ez a laptop más? Szerencsére ott még nem tartunk, hogy Instagramra bekötött szelfigomb és 24 megapixeles webkamera legyen egy laptopon, de még így is meglepő a válasz. Több ezer ember megkérdezésével az jött ki, hogy a fiatalok telefonálni akarnak a laptopjukkal. Óvatosnak kell lenni az ilyenekkel, nehogy egyszer kiderüljön, hogy egyébként meg turmixgéppel szeretnének porszívózni.

A válasz a problémára?

Van a gépen pár Skype-gomb

Ezekkel a gombokkal gyorsan lehet online telefonhívást kezdeményezni és befejezni. Biztosan nem arról van szó, hogy a Microsoft Office 365 szolgáltatásai közé tartozó Skype-nak kellett egy segédeszköz, amivel láthatóbbá tehető az app, és rávehetők az emberek, hogy használják.

Azt is megoldották, hogy ha igény van rá, lezárt kijelzővel is megkapjuk a Skype értesítéseit. A hangrendszert a telefonáláshoz hangolták a Harman segítségével, dupla mikrofon és dupla hangszóró javítja a beszélgetések minőségét, de ilyet más laptopokban is láttunk már.

A hétköznapi munkában az is előnyös tulajdonság, hogy a 13 colos változatnak 11 órás üzemidőt ígérnek, és ez csupán 1,34 kilogrammos, jól hordozható. A 14 colossal már csak 10 órás az üzemidőt, és kevésbé kényelmes, 1,52 kilogramm a súlya. Ezek az akkuidők nyilván az Intel 620-as grafikus csippel értendők, az opcionális AMD Radeon 540X grafikus csip több energiát igényel. Az mindenesetre biztos, hogy bármelyik verzió mellé érdemes lesz betenni a gyári gyorstöltőt, mert egyetlen óra alatt 80 százalékra felhúzza az aksit.

Annyiban valóban nincs köze a Macbooknak ehhez az egészhez, hogy teljesen normális lett a laptopok ára. Magyar áfa és egyéb illetékek nélkül legalábbis így van, a májusban megjelenő két modell ára 730-750 dollárról indul fölfelé.

PC a nyakban

A hordozható számítástechnikának még egy ágát szeretné lefedni a Lenovo, vagyis inkább a hordható számítástechnikát, egy nyakba akasztható számítógép és egy kiterjesztett valóságot (AR) megjelenítő szemüveg kombinációjával. A ThinkReality a fiatalok hipszterkedése helyett arról szól, hogy az iparban kevés a képzett munkaerő, a szemüveg viszont a dolgozó elé vetíti az elvégzendő feladat lépéseit és minden más tudnivalót.

Egy egyszerűbb laptopszerelési feladattal lehetett kipróbálni: ránéztem a szétkapott gépre, az AR pedig bekeretezte a szemem előtt a memóriát, a tárhelyet és a wifit. Könnyű kijelölni menüpontokat, lapozgatni a leírásban - ehhez csak hosszan oda kell nézni, rajta hagyva a kurzort. A látómező lehetne egy kicsit nagyobb, hibáa állították, hogy szerintük ennél nem kell több.

A ThinkReality szemüveg eléggé hasonlít a Hololensre az elején lévő áttetsző védőbúra miatt, de a hardvert máshogyan alakították ki, a nehezebb részei a nyakba akasztható (vagy zsebbe rejthető, övre pattintható) egységben kerültek. Ebben van az Androidot futtató Snapdragon 845-ös rendszer, a hangerőállító és a jackdugó portja, és az is belefért, hogy cserélhető legyen az aksi.

Alapból 6800 mAh-val 4 órán át üzemképes a megjelenítő, szóval elég egyetlen pótaksi, hogy egy teljes munkanapon a dolgozón maradjon, és ne kelljen az egészet töltőre dugva pihentetni. Mivel a szemüveg usb-c porton csatlakozik az Androidot futtató alapegységhez, szerény fantáziával is kitalálható: a rendszer agya később akár mobiltelefonokba is bekerülhet.

A ThinkReality néven bemutatott egyébként nem csupán az eszköz, sőt, igazából azért nem tudtak árat mondani hozzá, mert nemcsak kiteszik a boltba, hogy vigye aki látja, hanem az érdeklődő partnerekkel együtt fejlesztenék és alakítanák ki a személyre szabott kulcsrakész megoldást. Vannak mindenféle olyan eszközeik, amivel appokat lehet fejleszteni rá, amivel beintegrálható a szemüveg a munkafolyamatokba és gyártói rendszerekbe. Az Airbus az egyik első prominens partnerük.

PC a farzsebben

Az asztali számítógépeknek is jót tesz, hogy egyre jobban hasonlítanak a mobilokra. Méretben legalábbis biztosan, a hétfőn bemutatott ThinkCenter Nano M90N pont úgy péklapát, mint egy mobilok:

akkora, mint a tenyerem.

Eddig a laptopokhoz megvehető dokkolók voltak ilyen méretűek, nem a pc-k.

Ebben a gépben akár Core i7 processzor is lehet, és elfér benne két 512 GB-os ssd. Fő előnye a korábbi nagyon apró pc-khez képest, hogy usb-c porton tölthető, szóval ha megfelelő monitorunk van, akkor elég egy kábellel rákötni a gépet, nem kell mindegyiknek saját áramellátás.

Persze ez így is csak egy asztali gép, egy lezárt szürke doboz. Mennyivel izgalmasabb lenne, ha félbe lehetne hajtani, és nem csak egyszer!

Az újságíró útját a Lenovo állta, de nem volt beleszólásuk a megjelenő tartalomba.