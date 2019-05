Az aszteroidabányászatnak máris akadnak ellenzői

Csillagászok, űrkutatók egy csoportja felhívást tett közzé amelyben azt indítványozzák, hogy Naprendszer égitestjeinek legalább 85 százalékát nyilvánítsák természetvédelmi területnek, ezzel akadályozzák meg, hogy megindulhasson ásványkincseik kiaknázása, illetve egyéb ipari hasznosításuk.

A kezdeményezés aláírói a Guardiannek kifejtették, hogy céljaik nem csupán arra irányulnak, hogy megőrizzék a bolygók, illetve kisebb égitestek természetes állapotát, mielőtt tönkretenné, beszennyezné őket az ember. Legalább ilyen fontos hosszú távú cél, hogy megelőzzék, hogy az ember tényleg minden természeti erőforrást kihasználjon, amihez csak fizikailag hozzáfér. Hiszen így végül ott fogunk állni a jövő körülményeihez képest elmaradott technológiánkkal, nyersanyagok nélkül.

Ez végzetes katasztrófát is eredményezhetne.

Ha már nem gondolkozunk ezen most, és ugyanúgy járunk el ezzel kapcsolatban is, ahogy mindig is tettük a múltban, néhány száz év múlva olyan súlyos krízishelyzet alakulhat ki, amely sokkal rosszabb, mint ami a Földön van manapság