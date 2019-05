Az Exxon már 1982-ben kimutatta, hogy mára minden rekordot megdönt a levegő széndioxid-tartalma.

A tanulmány konklúzióit látva rögtön változtattak üzleti gyakorlatukon - mint a globális felmelegedést tüzelő olajcégek egyik legnagyobbika -, hogy megelőzzék az előre látott krízishelyzetet.

Ja nem.

A minap számoltunk be arról, hogy a fosszilis tüzelőanyagok (kőolaj, földgáz) elégetése révén a légkörbe eregetett széndioxid koncentrációja elérte a 415 ppm-et (milliomodrészt), az emberiség létezése óta első alkalommal. Erre még a legpesszimistább klímakutatók sem számíthattak - gondolhatnánk. És igazunk is lenne, ha az olajipartól független, és így eredményeiket szabadon nyilvánosságra hozni képes kutatókról van szó.

Csakhogy ott vannak az olajcégek, így az ExxonMobil saját szakemberei, akik olyan belső céges adatok birtokában lehettek, amelyek segítségével sokkal kifinomultabb modelleket alkothattak már a nyolcvanas évek elején is. És tehetségtelenek sem voltak (vagy szerencséjük volt) - hiszen

a 2019-es széndioxid-koncentrációra vonatkozó becslésükkel konkrétan telibe találtak.

Az Inside Climate News néhány évvel ezelőtt cégen belüli feljegyzések előbányászásával végzett oknyomozást arról, hogy az Exxon mit tudhatott és mit tett az iparáguk okozta éghajlatváltozás ügyében. A feljegyzés között talált klímamodellező tanulmányt vette most elő a Bloomberg egyik riportere, hogy megnézze, a rekord 415 ppm-es széndioxid-szint mennyire illik bele az előrejelzéseikbe.

És hát nagyon.

Az alábbi grafikonon látszik, hogy 2019-re valamivel 420 ppm alá lőtték be a széndioxid-szintet, és úgy 0,9 Celsius-fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedést jövendöltek. Az előbbi adat az Exxon-tudósok becsléseinek felső határához illeszkedik (amelyet arra az esetre készítettek, hogy ha újabb tüzelőanyag-készleteket tárnak fel az ezredforduló táján - ahogy ez be is következett). A hőmérséklet-emelkedés viszont a becsült tartomány alsó határához illeszkedik.

Fotó: ExxonMobil Az ExxonMobil 1982-es tanulmányában szereplő grafikon a légköri széndioxid, illetve az átlaghőmérséklet alakulásáról

Az Exxon tudósai konklúzióként

potenciálisan súlyos éghajlati problémákat jövendöltek a 21. század második felére.

A potenciálisan szót ma már nyugodtan törölhetjük.

Forrás: Gizmodo