A buldog nem csak a benyomott orra miatt tud alig lélegezni

A buldogok és a hozzájuk hasonló lapos orrú kutyák (például a mopszok) életük késői szakaszában (amely – rövid életű fajták lévén – már igen hamar elérkezik számukra) szinte kivédhetetlenül légzési nehézségektől szenvednek. Sokan ezt az önző emberi tenyésztés szomorú következményének látják. A tenyésztők kitaláltak maguknak egy általuk szépnek (vagy inkább viccesnek? furcsának? kelendőnek?) gondolt fejformát, és ezt meg is valósították.

Az nem volt szempont, hogy a létrejövő élőlény hosszú távon életképes lesz-e.

Az Edinburghi Egyetem genetikusai most kiderítették, hogy a francia és angol buldogok fulladozása a lapos orr mellett genetikai okokra is visszavezethető (persze magát az orrot is a gének alakítják ki, de most nem erről van szó). Jeffrey Schoenebeck és munkatársai az ADAMTS3 jelű génben találták meg a légzési problémák egyik okát. A kérdéses mutáció a buldogok mellett a Norwich terrierekben is megtalálható. utóbbiak ugyancsak gyakran szenvednek a légzési problémáktól, noha nekik testméretükhöz képest hosszabb az orruk.

A kutatócsoport 400 Norwich terrier génjeit elemezte, valamint megvizsgálták felső légutaikat is, hogy rendesen szelelnek-e. Az eredményeik szerint egyértelmű összefüggés van a ADAMTS3 gént érintő mutáció, és a felső légúti szindróma összefoglaló néven említett tünetcsoport között.

A génmutáció a limfatikus (nyirok-) rendszer fejlődését és működését érinti. Emberben ugyanez a mutáció a folyadék visszatartással és a duzzanatok képződésével függ össze

– nyilatkozta Schoenebeck a New Scientistnek. A kutatócsoport ez alapján azt valószínűsítette, hogy kutyákban a génmutáció ugyancsak a nyálkahártya duzzanatát okozza, és ez zárja el részben a légutakat. A hipotézis tesztelése érdekében más fajtákat, közöttük buldogokat is megvizsgáltak.

24 angol buldog vett részt a kutatás második fázisában. 19 közülük homozigóta volt a mutáns allélre nézvést (vagyis az adott génhelyen az apától és az anyától örökölt génváltozat is mutáns volt, így a hatása szükségszerűen megjelent az utódban). Rajtuk kívül megvizsgáltak 99 francia buldogot is, őket még kevésbé érintette e mutáció. Hiszen csak 17 kutya hordozta a mutáns allél egy változatát (vagyis heterozigóták voltak), és hárman mindkét szülőjüktől ezt örökölték.

Schoenebeck szerint tehát a koponya formája továbbra is fontos oka a buldogok légzési nehézségeinek. A behorpadt orruk miatt orrjárataikban aránytalanul sok a lágy szövet, ami praktikusan elzárja a levegő útját. A genetikus elmondta, hogy az eredményeiket fel lehet a jövőben használni a tenyészállatok genetikai szűrésére. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a szelektív tenyésztés az angol buldog esetében problémákba ütközhet, mivel

a fajta már ma is nélkülözi az ehhez szükséges genetikai változatosságot.