Egy Franciaországban szabadon engedett medve átlógott Spanyolországba birkákat gyilkolni

Claverina egy nőstény barnamedve, amelyet egy másik medvével együtt Szlovéniából importált a francia vadvédelmi hivatal (ONCFS) tavaly októberben. A pireneusok-beli Béarn tartományban engedték el őket, így próbáltak az ottani vegetáló medvepopulációnak egy kis vérfrissítést adni.

Rajtuk kívül ugyanis mindössze két medve élt Béarnben, és mindketten hímek.

Fotó: ONCFS Az egyik medve elkábítása és befogása Szlovéniában

Csakhogy Claverina úgy tűnik, tisztában van a schengeni övezet belső határainak átjárhatóságával, mert gondolt egyet, és áttette a székhelyét a határ túloldalára, a Spanyolországhoz tartozó Navarra tartományba. Ez nem is lenne gond, ha ott nem kezdett volna juhokat ölni. Eddig összesen nyolc birka esett áldozatul neki. A spanyol juhászok érthető módon nem élvezik annyira a helyzetet, már tüntetést is rendeztek a medve ellen. A spanyol természetvédelmi őrök vészhelyzeti megbeszéléseket folytattak francia kollégáikkal, de a medvét még nem sikerült befogni. Most azt tervezik, hogy a veszélyeztetett juhokra műholdas nyomkövetőket szerelnek, illetve őrkutyákat szereznek be.

A Francia-Pireneusokban összesen 40 medve él, viszont Szlovéniában több mint 500. Így a szlovén populációt gyakran használják az áttelepítések forrásául, hogy olyan európai erdőségekben is újra éljenek medvék, ahonnan a vadászat szinte (vagy teljesen) kiirtotta őket. A másik októberben érkezett medvelány, Sorita a télen két bocsnak adott életet. Úgy választoták ki a két áttelepített medvét, hogy ne legyenek rokonai egymásnak, ezzel is

csökkentik a rendkívül kicsi populáció lehetséges beltenyésztettségét.

Fotó: ONCFS A ládában Soritát szállítják új lakóhelyére helikopterrel

Mindkét állaton nyomkövető van, ennek adataiból kiderült, hogy Sorita sokkal kevésbé kalandvágyó típus, hiszen ő nagyjából ott maradt, ahol elengedték, a Francia-Pireneusokban (persze a két bocs is korlátozza a mozgásképességét). A francia vadvédelmi őrök hozzáférést biztosítottak a spanyol szakembereknek és a juhászoknak is a nyomkövetők adataihoz, így elvileg folyamatosan tudhatják, hogy merre jár Claverina.

A nőstény medvék mozgáskörzete nagyjából 100 négyzetkilométer, ami alig egytizede a hímekének. Claverina a spanyol híradások szerint összesen hétszer támadt a juhokra: négyszer még novemberben, a hibernációja előtt (a medvék a közhiedelemmel szemben nem alszanak igazi téli álmot, inkább csak lassítanak életstílusukon), háromszor pedig az utóbbi két hétben.

A hét támadásban összesen nyolc birka esett áldozatul.

Fotó: ONCFS Az egyik medve elengedésének pillanatában

A biológusok szerint a tavalyi száraz nyár miatt kevés makk és más hasznosítható növényi táplálék maradt a medvéknek, amely révén elegendő zsírréteget gyűjthettek volna télire. Claverina vélhetően ezért kezdett juhokat enni. A navarrai juhok sokszor emberi felügyelet nélkül legelnek a hegyi legelőkön, így a pásztorok nem tudnak időben reagálni a medvetámadásra. A birkákra szerelt nyomkövetők értesíthetik a juhászt, ha a nyáj szokatlanul viselkedik.