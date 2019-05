Microsoft–Sony-szövetség a játékstream-piacon

Noha Xbox és Playstation konzoljaik révén a videójáték-piac két konkurens nagyágyújának számítanak, a Microsoft és a Sony mégis megállapodást kötött arról, hogy vállt vállnak vetve indulnak meghódítani a videójáték-streamelés világát.

Mintha a Pepsi és a Coca-Cola együtt kezdene üdítőt gyártani.

A bejelentett partnerség értelmében a Sony a Microsoft Azure felhőszolgáltatását fogja a hamarosan élesedő Playstation streamingszolgáltatása platformjaként használni. A Microsoft eközben valamivel lemaradt a saját (meglepetés) Xbox néven induló streamingszolgáltatása előkészületeivel.

A két cég emellett a félvezető-fejlesztés, illetve a mesterséges intelligenciát érintő kutatásokban is együtt fog működni. A Sony vezérigazgatója elmondta, hogy

a Microsoft évek óta kulcsfontosságú üzleti partnere a japán vállalatnak, noha természetesen vannak területek, ahol versenytársai egymásnak.

Az Azure jelenleg a Microsoft leggyorsabban növekvő üzletága, de még mindig küzd azért, hogy az Amazon Web Services egyenrangú versenytársa legyen. A Sonyval kötött megállapodás azonban nagy lépés ebben az irányban, hiszen a Playstation-streaming a videójáték-ipar következő nagy dobásának ígérkezik. Az interneten keresztül streamelt videójátékok terén a Sony is le van maradva más vetélytársaihoz képest, így számukra legalább olyan fontos a Microsofttal kötött megállapodás.

Noha a Sony már most is üzemeltet streamingszolgáltatást PS Now néven, amely a korábbi PS-játékokhoz nyújt hozzáférést a felhasználók számára, és az évi 387 millió dolláros videójátékstreaming-piac 36 százalékát uralja. Az iparági elemzők szerint az iparág döbbenetesen gyors növekedés elé néz a következő években, és

a Sony önerőből nem tudná fenntartani a versenyképességét a szélsebesen növekvő vetélytársakkal szemben.

A Microsoft felhőszolgáltatása pedig a Playstationnel beléphet az otthoni szórakoztatóeszközök piacára is, így tágíthatja a jelenleg szinte kizárólag az üzleti szektorból jövő felhasználói körét.

Forrás: BBC