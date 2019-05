A legnagyobb amerikai csipgyártók is szakítanak a Huaweijel

A hétvége bombahíre volt, hogy a Google (pontosabban az Alphabet) bekeményített a Huaweijel szemben: felfüggeszti üzleti kapcsolatát a kínai techóriással, és elveszi a Huawei számos androidos jogosultságát. Ez dióhéjban annyit jelent, hogy az új Huawei – és valószínűleg a Honor – készülékekről a közeljövőben elérhetetlenné válhat a Gmail, a Google Térkép, a Youtube vagy épp a Play áruház, a következő telefonokra semmi ilyesmit nem lehetne majd telepíteni. (A már használatban lévők viszont a Google szerint továbbra is használhatják ezeket az appokat, illetve megkapják a kiadott frissítéseket is.)

Azóta érkezett egy másik hír is, ami szintén nem esik jól a Huaweinek. A Bloomberg jelentése szerint az amerikai–kínai kereskedelmi-technológiai háború újabb lépéseként három nagy amerikai csipgyártó, a Broadcom, az Intel és a Qualcomm is csatlakozik az amerikai kormány által indított támadáshoz.

Rajtuk kívül kisebb processzorgyártók is felfüggesztik üzleti kapcsolataikat a kínai céggel, így például a Xilinx sem ad el több programozható csipet a Huaweinek, de a Micron Technology és a Western Digital is szakít a céggel, sőt, a német Infineon Technologies is hasonló lépésre készül, írja a Verge.

A Trump-kormányzat pénteken hirdetett országos rendkívüli állapotot, az erről szóló elnöki rendelet gyakorlatilag megtiltja amerikai telekommunikációs vállalatoknak az üzletkötést olyan külföldi alkatrészgyártókkal, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek az Egyesült Államokra. Ez a lépés a Huaweijel szembeni, évek óta tartó hírszerzési vádak kicsúcsosodása.

A nagy csipgyártók lépésének elég súlyos következményei lehetnek, a Huawei rövid távon kénytelen nagy raktárkészletet felhalmozni a gyártáshoz szükséges alkatrészekből, hogy a folyamatban lévő gyártást fenn tudja tartani. Hosszabb távon pedig keresnie kell Amerikán kívüli gyártókat, ami nem lesz könnyű, mivel a Huawei termékeiben rengeteg amerikai alkatrész van: a Qualcomm processzorokat és modemet, a Xilinx programozható csipeket, a Broadcom kapcsoló csipeket és egyéb kulcsfontosságú hálózati alkatrészeket, az Intel pedig szerverekbe szánt csipeket és laptopokba való processzorokat adott el mostanáig a Huaweinek. A csipgyártókkal való kényszerű szakítás erősen hátráltathatja a Huawei 5G-s hálózatok kiépítésére szőtt nagyszabású kínai terveit is.

A Huaweit azért nem érte teljesen felkészületlenül a mostani csapás, a cég évek óta foglalkozik saját okostelefonos csipek fejlesztésével és gyártásával, és az elmúlt hónapokban a raktárkészleteiket is alaposan feltöltötték az amerikai gyártók alkatrészeivel, így egy ideig biztosan kihúzzák majd, míg a szankciók tartanak.