Járművek, amikben összeér a képzelet és a valóság

Pazar autós-motoros kiállítás nyílt május elején Los Angelesben, a Petersen-múzeumban: a “Hollywood álomgépei: science-fiction és fantasy járművek” című tárlaton a filmtörténet és az autógyártás, -fejlesztés összefonódásának lehetnek tanúi a látogatók. A világ egyik legjobb autós múzeumának tartott Petersen Automotive Museum kurátorai részben a múzeum saját gyűjteményére, részben kölcsönkért gyűjtői darabokra támaszkodva hozták össze egy fedél alá az autós mozis relikviák legjavát.

A kiállításon több mint negyven jármű és a hozzájuk fűződő kellékek, kosztümök, modellek, tervrajzok láthatók 2020 márciusáig, felölelve a hollywoodi filmgyártás korszakait a kezdetektől napjainkig. Mint a fenti lapozgatós képgalériából* is kiderül, a kiállításon egymást érik az ikonikus filmes autók, motorok, nem is nagyon van hiányérzete az embernek, látva a felhozatalt.

Csak hogy a legfontosabbakat említsük: látható itt a Vissza a jövőbe-filmek legendás DeLorean időgépe, Batman több járműve, elmebeteg autók a Mad Max-filmekből, de feltűnik gyerekkorunk kedvence, Luke Skywalker terepsiklója is. A Microsoft támogatásával megvalósul kiállítás egyik érdekessége, hogy a cég Hololens szemüvegeivel kevert valóságélményt is lehet kapni bizonyos kiállított járművek esetén, ami még inkább sci-fi-szerűvé teszi az amúgy is fantasztikus tárlatot.

*Figyelem, új galériaformátum az Indexen, a lapozgató bal és jobb oldalán lévő nyilakkal, a billentyűzet kurzorgombjaival vagy a képeket megragadva, jobbra vagy balra húzva lehet navigálni a fotók közt!