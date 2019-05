Haldoklik Malajzia utolsó hím szumátrai orrszarvúja

Megromlott egészségi állapota miatt már csak napjai lehetnek hátra Malajzia utolsó hím szumátrai orrszarvújának – közölte kedden a Borneó szigetén elterülő maláj állam, Sabah vadvédelmi hatósága.

A bika étvágya és közérzete hirtelen romlott le idén áprilisban. John Payne, a Borneói Orrszarvú Szövetség vezetője szerint pontos diagnózis még azóta sem született, de valószínűleg, hogy az állat korával összefüggő vesebetegség vagy májprobléma állhat a háttérben.

A Tam nevű orrszarvú legalább a harmincas évei közepén járhat. A szumátrai orrszarvúk várható átlagos élettartama 35-40 év. "Nem hisszük, hogy sokáig életben marad még. Inkább napjai, mint hetei vannak már csak hátra" – mondta Payne.

A borneói orrszarvúpopuláció felduzzasztására irányuló erőfeszítések hasztalannak bizonyulnak az indonéziai vadasparkokkal való együttműködés és az olyan fejlett reprodukciós technikák alkalmazása ellenére is, mint a mesterséges megtermékenyítés.

Tamet 2008-ban fogták be és költöztették át egy védett területre a vadvédelmi hatóságok, miután az állatra egy olajpálma ültetvényen kószálva találtak rá Sabahban. A hatóságok korábban két nősténnyel is pároztatni akarták a bikát, ám mindkét nőstényről kiderült, hogy beteg, ezért a próbálkozások sikertelenek maradtak. Az egyik daganatos betegségben szenvedő nőstényt később el is kellett altatni.

A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a szumátrai orrszarvú súlyosan veszélyeztetett fajjá vált az orvvadászat és a természetes élőhelyükre való illegális behatolás miatt. Az állatok egyre zsugorodó populációi miatt a megmaradt példányok egymástól annyira elszigetelten élnek, hogy csak nagyon ritkán vagy egyáltalán nem is találkoznak egymással, ami minimalizálja párosodásuk esélyét. (MTI)