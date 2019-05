Magyarország legnagyobb klímatüntetését szervezik

Hatalmas tüntetést szervez május 24. péntekre az egyetemistákból álló Fridays for Future Magyarország. Magyarország eddigi legnagyobb klímatüntetésén Budapest mellett nyolc vidéki városban (Miskolc, Szeged, Pécs, Tata, Karcag, Győr, Szekszárd, Debrecen) lesznek vonulások, sztrájkok, demonstrációk, ezzel hazánk is csatlakozik a Fridays For Future (FFF) mozgalom által szervezett II. Globális klímasztrájkhoz – áll a szervezők által az Indexhez eljuttatott közleményben. (Az első megmozdulás március 15-én volt.)

Pénteken a világon száznál több országban, ezernél is több helyszínen lesznek sztrájkok, tüntetések, ezek révén szeretnék a szervezők felhívni a figyelmet a klímaváltozás jelentette veszélyre és az azonnali cselekvés szükségességére, követelve az ökológiai- és klímavészhelyzet kihirdetését és az ennek megfelelő cselekvést.

Felháborítónak tartjuk, hogy szerte a világon, így Magyarországon is, a döntéshozók évek-évtizedek óta késlekednek azzal, hogy érdemi intézkedéseket vezessenek be, és hogy egyáltalán érdemben foglalkozzanak a kérdéssel. Úgy látjuk, hogy a nyilvánosság, a közvélemény súlyosan alulinformált, széles tömegek nem realizálták még, milyen veszély fenyegeti az egész emberiséget, a jövőnket, és ezért is hiányzik a döntéshozókat valódi lépésekre ösztönző társadalmi nyomás