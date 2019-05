Hisz a növekedésben és a jövőben a Honor

Két napja a Huaweijel kapcsolatos szankciókkal foglalkozik az egész világ, folyamatosan jönnek a hírek, hogy éppen hol áll most a kínai cég, illetve Kína és az Egyesült Államok harca. Miközben a Huawei almárkája, a Honor egy telefonbemutatót tart Londonban, amitől az egész világ azt várta, hogy valami biztatót mond majd George Zhao, a Honor elnöke, hogy megnyugtassa a felhasználókat, és biztosítsa őket, hogy érdemes megvenni a legújabb készüléküket.

Ehelyett úgy tett, mintha nem történne éppen semmi izgalmas a bejelentésen kívül, és azzal vezette fel az eseményt, hogy t ovábbra is a fiatalok telefonja lesz a Honor, és bemutatta az új márkaköveteket, akik név szerint a focista Dele, Robin Packalen, Eva Samkova és Mira Filzah, illetve egy új Honor Clubot, amit egy globális közösségnek szánnak, nem csak online, hanem például nyitottak egy kávézót és egy kosárpályát is, ahol együtt tudnak lógni a rajongók Csengtuban, Moszkvában, Milánóban, Párizsban vagy Madridban. Beszélt még egy kicsit a színekről, majd kiderült, hogy

jön az új telefon, és ezen is Android fut majd. Meg szép lesz a háta, és továbbra is hisznek abban, hogy a cég növekedni fog, és mindig a legjobb szolgáltatásokat és készüléket biztosíthatják a felhasználóknak.

Vasárnap este derült ki, hogy a Googlefelfüggeszti üzleti kapcsolatát a Huaweijel, azaz elveszi a cég számos androidos jogosultságát. A kínai gyártó az amerikai elnök, Donald Trump új rendeletével került tiltólistára. A Reuters első értesülései nem tértek ki konkrétan a Huawei albrendjére, a Honorra, de mindenki azt feltételezte, hogy ez a tiltás ugyanúgy vonatkozik rájuk is. Az ügyben megszólalt a Huawei alapítója, aki szerint a korlátozások nem lesznek komolyabb hatással a cégre.

A Huawei hétfőn közleményben igyekezett megnyugtatni minden felhasználót, hogy a biztonsági frissítéseket és az értékesítés utáni szolgáltatásokat minden már értékesített vagy kereskedelmi forgalomban lévő Huawei, illetve Honor okostelefonon és tableten biztosítják. De arra nem tértek ki, hogy mi a helyzet azokkal, amiket ezután mutatnak be, mint például a Honor 20, vagyis hogy mi fut majd a telefonon, meddig, és mit lehet majd elérni róla, illetve arról is sorra érkeztek a spekulációk, hogy egyáltalán elérhető lesz-e Európában annak ellenére is, hogy kedd reggelre felfüggesztették a korlátozást.

A helyzet még mindig nem teljesen rózsás, egyelőre csak a gyártásban lévő termékekre vonatkozik, az új, várhatóan őszi érkezésű készülékeknél még nem tudni, mi várható, és hogy mennyit változik addig az Egyesült Államok álláspontja a kérdésről.

Márciusban arról beszélt a vállalat, hogy saját operációs rendszert fejleszt a vállalat a telefonjaikhoz és pc-khez, hogy tudjanak mihez nyúlni, ha esetleg elveszik tőlük az Androidot, de a Honor 20 szériákra egyelőre még maradt a Google operációs rendszere.