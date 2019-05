A magyar Huawei szerint semmi ok aggodalomra

Budapesten egy csúcstechnikával telepakolt kamionon mutatta meg a Huawei az 5G hálózatok felépítéséhez szükséges eszközök egy részét, ami önmagában persze nem túl izgalmas, mert csak szerverek és antennák sorakoznak egymás mellett, ráadásul semmi újdonság nem volt benne a barcelonai mobilkongresszuson látottakhoz képest. Sokkal izgalmasabb volt feltenni az aktuális legégetőbb kérdést:

Mindebben mennyi az amerikai technológia?

„E tekintetben a helyzet változatlan, nagyjából 20-30 százalék közé tehető az Egyesült Államokból érkező alkatrészek aránya a Huawei termékeiben” - mondták a vállalat hazai sajtósai, gyorsan hozzátéve, hogy aggodalomra nincs ok.

Mit szólnak ahhoz, hogy a legfrissebb hírek szerint már a brit ARM is meglengette a csatabárdot? Ez sem lepte meg őket, mondták, hiszen az USA már több éve azt ismételgeti, hogy nem bízik a kínai technológiában, és az is már legalább egy éve kiderült, hogy Donald Trump kormánya lehetségesnek tartotta a Huawei és USA közti kereskedelmi kapcsolat blokkolását. Azt, amit múlt héten az elnök életbe is léptetett.

Azt mondják a Huaweinél, hogy ennek megfelelően készültek fel, mind a készletezésben, mind pedig a saját alkatrészek gyártásában. Az utóbbi hazánkat is nagy mértékben érinti, hiszen nálunk van az európai gyártóbázisuk.

A mobilok kivételével minden terméküket itt gyártják

Mint megtudtuk, hazánkban a Huawei üzemeiben a munka megy, de folyamatosan egyeztetnek a partnereikkel, melyiküket hogyan érinti az amerikai tiltás, hogyan lehet megfelelni annak, és a velük kötött szerződéseknek. A Huawei egyik fő hazai gyártói partnere a Flex, amely egy amerikai cég. A Flexnek viszont világviszonylatban a Huawei az egyik legnagyobb megrendelője, így elég nagy érvágás lenne nekik, ha megszűnnek a kapcsolatuk a Huaweijel.

Hogy a gyártásra miként hat majd az ARM lépése, arról még nem kaptunk hivatalos választ. Ez azért lényeges kérdés, mert a Huawei távközlési berendezései is általában vagy Intel processzorra épülnek, ami amerikai termék, vagy valamilyen ARM alapú lapkára.