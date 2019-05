A Hikvisiont is feketelistára tenné az USA

A Huawei kínai távközlési óriásvállalat ellen hozott korlátozó intézkedésekhez hasonló szankciók bevezetését fontolgatja az Egyesült Államok a kamerás megfigyelő rendszereket gyártó Hikvision kínai vállalat ellen is, jelentette a The New York Times. A lap szerint

Washington korlátozná a Hikvision hozzáférését az amerikai technológiákhoz, és elképzelhető, hogy amerikai vállalatok csak kormányzati engedéllyel adhatnák majd el termékeiket a kínai cégnek.

Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma múlt héten tiltotta meg amerikai termékek és technológiák eladását a Huaweinek, aminek következtében még inkább elfajult a Washington és Peking közötti kereskedelmi háború. Hétfőn a tárca 90 napra felfüggesztette a korlátozó intézkedések egy részét a könnyebb átmenet érdekében.

A Hikvision egy névtelenséget kérő vezetője elmondta: nem értesítették a vállalatot arról, hogy az Egyesült Államok bármilyen feketelistára akarná tenni őket. Hozzátette, hogy az sem okozna különösebb gondot a cégnek, ha ezentúl nem jutnának hozzá az amerikai termékekhez, mert azokat könnyen tudnák pótolni, beszállítóik többsége amúgy is kínai. A washingtoni Fehér Ház egyelőre nem reagált a The New York Times hírére.

A Bloomberg hírügynökség értesülése szerint az amerikai vezetés azt fontolgatja, hogy feketelistára tenné a Hikvision mellett az ugyancsak biztonsági kamerákat gyártó Zhejiang Dahua Technology nevű vállalatot, illetve több más, nem nevesített kínai céget.

A több mint 37 milliárd dollár piaci értékű Hikvision saját magát a világ legnagyobb biztonságikamera-gyártójának nevezi. A hangcsoui székhelyű vállalat kamerás megfigyelő rendszereket, forgalomfigyelő és hőkamerákat, valamint drónokat árusít. A sencseni tőzsdén jegyzett Hikvision árfolyama 10 százalékot esett szerdán nyitáskor, és végül 5,54 százalékos mínuszban zárt. A Dahua részvényei 5,91 százalékos mínuszban fejezték be a kereskedést a sencseni tőzsdén.

A Hikvision és a Dahua vállalatokat egyaránt megnevezték abban a levélben, amelyet több mint negyven amerikai törvényhozó küldött Donald Trump elnök tanácsadóinak címezve még áprilisban azzal a céllal, hogy szorgalmazzák az amerikai termékek Kínába irányuló exportja feletti ellenőrzés szigorítását. A kezdeményezők arra hivatkoztak, hogy a hírek szerint az utóbbi időben a pekingi hatóságok szigorú rendőri megfigyelés alá vonták Északnyugat-Kínában a hszincsiangi ujgur kisebbséget, amelynek nagyjából egymillió tagját tartják fogva átnevelő táborokban, s a kiterjedt megfigyeléshez arcfelismerő és adatelemző technológiákat használnak. (MTI/Reuters)

(Borítókép: China Stringer Network/Reuters)