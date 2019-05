Vezettem egy autót, de nem ültem benne

Emlékezetes az a pillanat, amikor először ülünk be egy autó volánja mögé. A szív a torokban dobog, és hirtelen beszűkül a világ, mintha egy csőbe dugtuk volna a fejünket, és onnan kukucskálnánk kifelé. Csak azt látni, ami előttünk van. Aztán megszokja az ember, hogy nézelődni kell, belső tükör, jobb tükör, előre és oldalra nézés, és ha minden tiszta, már lehet is nyomni a gázpedált.

Több évtizedes vezetési tapasztalatom ellenére megint átéltem a kezdeti izgalmakat, amikor a Vodafone 5G bemutatóján felléptem a pódiumra, hogy átvegyem a hátsó udvaron fel-alá guruló BMW i3 irányítását. Az autó odakint, én odabent. Kezem a videojátékokhoz kitalált kormánykeréken, szemem a hatalmas, 75 colos tévén, de megint bejött a csőlátás, az autóban lévő kamera ugyanis olyan képet adott, mintha rácelluxozták volna a fejemet a szélvédőre.

Minden apró mozdulatomat pontosan követte a BMW, lehetett balra-jobbra rángatni a kormányt, vagy a fék- és gázpedál nyomkodásával kecskéztetni az autót, aminek biztosan nagyon örült a volán mögött ülő svájci biztonsági ember.

A BMW sebessége nem érte el az 5 kilométer per órát, de a szűk látási körülmények miatt így is fennállt a veszélye annak, hogy nekivezetjük a kerítésnek, mert a kamerakép alapján képtelenség érezni a karosszéria határait. Ezért volt ott a svájci. Rajta kívül még egy segítséget kaptunk, a világbajnok motorversenyző Talmácsi Gábor instruált mindenkit, hogy mikor kell csutkára eltekerni a kormányt a forduláshoz.

Nyalábok és jelek

A távirányítós autózás egy igen látványos megjelenítése volt annak, hogy mire lesz képes az 5G mobilhálózat. A hétfői szűk körű kormányzati bemutató után azért játszották végig a Vodafone székházánál is, mert Zalaegerszeg után Budapesten is elindították az 5G szolgáltatást.

A Vodafone már 2016 óta rendelkezik olyan frekvenciával, amelyen elindítható az 5G, de hamarosan a többi szolgáltató is szerezhet ilyet, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ugyanis júniusban tervezi elindítani az 5G-re alkalmas további frekvenciák értékesítési eljárását, amit már a nyár végén szeretnének lezárni

2019 végén-2020 elején elindulhat a kereskedelmi 5G szolgáltatás

Hogy megmutassák, mennyire valódi a Vodafone 5G-je, egy Samsung Galaxy S10 5G mobillal is felcsatlakoztak arra az egy szem bázisállomásra, amely a székház hetedik emeletéről néz a Duna felé.

Mint megtudtuk, ez nem egy átlagos bázisállomás, külön rendelték hozzá a tartó fémszerkezetet, hogy ebben a szögben be tudják állítani. Hónapok óta zajlott az előkészítés, heteken át tanultak a mérnökök az 5G-ről, hogy megértsék az újdonságokat. (Ez a tanulás egyébként teljesen úgy zajlik, mint bármely más témában, még Youtube-videók is rendelkezésre állnak, csak azokból egy átlag földi halandó egy büdös szót sem értene.)

Bár a Vodafone rendszerét a Huawei szállítja, az 5G jelét még a Duna túlpartján lévő Ericsson székházban is biztosan fogni lehet - mind megtudtuk, északon a Petőfi hídnál, délre még a Rákóczi Ferenc hídon is túl, a túlsó parton pedig az Infópark épületei mögött is fogható a jel. Pedig a Vodafone által most használt 3,5 GHz-es frekvenciának nem annyira jó a terjedése, mint az NMHH értékesítésérere váró alacsonyabb (például a 700 MHz-es) frekvenciáknak.

A demóban tömörítetlen, 40 Mbps-os videójelet továbbítottak a kamera és a tévé között, aminél a hálózat bőven többet tud. A mostani konfigurációval több száz megabites átviteli sebesség érhető el, de a Vodafone tulajdonában lévő frekvencián simán 1 Gbps fölé emelhető a sebesség.

De miért akarunk autót távirányítani?

Erre a kérdésre nem igazán kaptunk értelmes választ a megjelentektől, és azt sem tudtuk kiszedni a bemutatón megjelent városvezetési szakértőktől, hogy mennyire és mivel igyekeznek előkészíteni a terepet az 5G-hez. Mert az biztos, hogy a távirányítós autók nem fognak csak úgy hipp-hopp megjelenni az utakon, mindenféle előzetes engedélyeztetés nélkül.

Úgyhogy most hanyatt dőlünk, és szabadjára engedjük a fantáziánkat.

Budapesten mindenki látott már mobilos appból bérbe vehető autókat, a GreenGo, a MOL Limó vagy a DriveNow flottájából. Ezeknek a cégeknek fontos, hogy az autók ott álljanak, ahol nagy eséllyel igénybe veszik őket, az viszont igencsak drága és időigényes móka, ha több száz sofőr rohangál körbe a városban, hogy minden autót optimális helyre vigyen. A távirányítás nemcsak ezt oldhatja meg, hanem akár azt is, hogy az elővárosi ingázók néha mégis hazamehessenek ezekkel a bérautóval, és aztán egy szolgáltatóközpontból az éj leple alatt visszaviszik az autókat a városba. Simán lehet ezt több kamerával, extra szenzorokkal és önjáró képességgel is kombinálni.

Az életmentésben is hasznos lehet, ha egy bajba került, vezetni képtelen sofőrtől távolról át tudnák venni az irányítást, de ez egy igen súlyos biztonsági kérdést is felvet:

Mi van akkor, ha valakik rosszindulatúan veszik át az irányítást, és úgy okoznak balesetet?

Lehet az hekker, terrorista, vagy egy bekattant operátor - mint azok az emberek, akik egy hegynek vezettek utasokkal teli repülőgépet, vagy szerelmi bánatból közúti balesetben öltek meg más ártatlan autósokat. Ha komolyan vesszük a látottakat, és tényleg megvalósul az autók távirányítása, akkor a slusszkulcs behelyezése, vagy bármilyen utas észlelése automatikusan blokkol majd minden távvezérlést.

Az autó belső számítógépére biztosan nem telepítenek olyan mesterséges intelligenciát, amely szándékosan egy utas halálát okozná, az tapasztalat viszont azt mutatja, hogy emberi gondolkodás kiszámíthatatlan.

(Borítókép: Tóth Balázs vezeti a távirányításos BMW i3-at a Vodafone 5G budapesti bemutatón. Fotó: Index)