2020-ban jön a Facebook saját valutája

2020-ban bevezeti a saját fejlesztésű kriptovalutáját a Facebook. A blokklánc technológiára alapozó digitális pénz úgynevezett stablecoin, vagyis az árfolyama a dolláréhoz, az euróhoz és a jenhez lesz kötve, ezzel kiiktatva az őrült árfolyamhullámzást, ami más kriptopénzekre jellemző.

A korábbi hírek arról szóltak, hogy csak a WhatsAppon jelenik meg a GlobalCoin nevű kriptovaluta, de most úgy tűnik, a cég több felületén is lehet majd vele, a közösségi oldalon is. Az alkalmazásokon belüli fizetés lesz a feladata elsősorban, írja a Guardian.

Mark Zuckerberg elárulta, hogy a pénzküldési piacra is be akarnak szállni, tárgyalásokat folytattak a Western Unionnal, hogy olcsó és gyors transzferszolgáltatást nyújthassanak a felhasználóknak. „Azt gondolom, hogy ugyanolyan egyszerűnek kellene lennie a pénzküldésnek, mint a fotóküldésnek” – mondta a vezérigazgató.

A cég azon is gondolkodik, hogyan tudna fizetni a saját valutájával a felhasználóknak különböző tevékenységekért – például reklámok nézéséért, vagy a Facebook online piacterén való aktivitásért.