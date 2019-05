Már a Microsoft sem szállít a Huaweinek

A Microsoft is bejelentette, hogy megszünteti az együttműködését a Huawei-cégcsoporttal. A Huawei Matebook-szériáját érinti leginkább ez a döntés, ugyanis ezek a gépek mind Windows 10 operációs rendszerrel kerültek forgalomba. Múlt héten már kiderült, hogy a Micosoft Store-ban már nem elérhetőek a Huawei laptopjai, de most a Microsoft azt is bejelentette, hogy tudja kiszolgálni a kínai vállalat újabb megrendeléseit. Az intézkedés nem csak azt jelenti, hogy az újabb gyártású Matebookokat nem lehet előre telepített Windows rendszerrel megvásárolni, de minden olyan szolgáltatást érint, ami Windows alapú.

A Donald Trump által bevezetett kereskedelmi korlátozás már eddig is nagyon súlyosan érintette a cégcsoportot. Nem csak a mobiltelefonok piacán jelent ez nekik hatalmas hátrányt, de gyakorlatilag a cég jövője is veszélybe kerülhet, ha nem születik hamarosan megállapodás, amit egyébként maga az Amerikai Egyesült Államok Elnöke sem tart kizártnak .

Akták Amerika kitiltja a Huaweit Nemzetbiztonsági kockázat miatt mentek neki a legfontosabb kínai techcégnek. Röviden elmagyarázzuk a kereskedelmi háború legújabb csatáját.