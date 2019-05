Abakusztörténelmet hamisított az Apple egy emojival

Óriásinak azért nem mondható, de mindenképpen hibát talált a Verge a legújabb emojik között. Nem egyértelmű, hogy ki és mire használja az abakuszt ábrázoló emojit, de kiderült, hogy mind történelmileg, mind matematikailag rossz a kis piktogram.

Az egész ügy a Twitteren kezdett el terjedni, a fő probléma azzal van, hogy vertikális 2:4 felosztású abakuszról nincs történelmi feljegyzés, pedig ez a legrégebbi számolóeszköz, gyakorlatilag minden ókori társadalomban fellelhetőek az első abakuszok. Az igazság felkutatásában a Eli Maor, a chicagói Loyola Egyetem professzora segített, aki egyébként elismert abakusz történész is, egyik munkája a számolóeszközök evolúciójáról például itt található. Neki sem ugrott be ilyen felosztású abakusz, ahol a tábla egyik oldalán kettő, a másikon négy gyöngy található. De ilyen abakuszról Peggy Kidwell sem hallott még, ő a Smithonian Múzeum kurátora, és szintén jártas az abakuszok történetében. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy hasonló elrendezés, amikor az egyik oldalon négy gyöngy található, létezett, igaz az nem vertikális, hanem horizontális tájolású volt. Az nem derül ki a cikkből, hogy amennyiben így fordítanánk meg az emojit, akkor használható lenne-e matematikai műveletek végrehajtására.

És itt még nincs vége a történetnek, ugyanis az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem csak az Apple futott bele az abakuszos slamasztikába, de a Samsung, a Twitter és a What'sApp abakuszai is rosszak, ugyanakkor a Google, a Facebook és a Microsoft abakuszai szerencsére történelmileg hitelesek. Az Apple esetében csak az lehet ciki, hogy sem kiosztásában, sem tájolásában nem megfelelő. Hasonlóan jártak egyébként a tintahal emoji bevezetésekor, akkor a Monterey Bay Akvárium és számtalan tengerbiológus akadt ki azon, hogy teljesen rossz helyre tették a tintahal fejét (két év múlva ki is javították), úgyhogy akit sokkol most a történelmileg helytelen abakusz emoji, annak jó hír lehet, hogy talán hamarosan ezt is orvosolni fogják.