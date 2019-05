Nem csak olcsóságban verhetetlenek az AMD új processzorai

Bemutatta harmadik generációs processzorait az AMD, amik kisebb fogyasztás mellett is nagy teljesítményt tudnak produkálni, ráadásul baromi gyorsak. Specifikációit tekintve nagyon hasonlóak az Intel i9 processzorait azt az egy dolgot leszámítva, hogy a csúcsnak számító 12 magos, 24 logikai szálon dolgozó Ryzen 9 3900X gyakorlatilag fele annyiba kerül, mint a hasonló képességekkel megáldott Intel legjobbja, az i9 9920X. Míg a Ryzen néhány dologban le is körözi a versenytársat 499 dollárért (kb 145 ezer forint) addig az Intel processzora 1200 dollár (kb 350 ezer forint) körül szerezhető be.

Azt egyébként a cég sem titkolja, hogy eltökélt szándékuk, hogy mind teljesítményben, mind hatékonyságban és árban is az Intel processzorait legyőzzék, ez egyébként minden kategóriában sikerült is nekik, a felsőbb kategóriákban teljesítményben is ha nem is számottevően jobbak, de nagyjából fej-fej mellett állnak jóval kedvezőbb áron, és a közép kategóriában is leginkább árban verhetetlenek. A processzorok július 7-től lesznek elérhetőek, bővebb információkat és specifikációkat itt lehet találni .