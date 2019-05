Kiderült a TikTok titkos taktikája

Úgy tűnik, hogy a ByteDance, akinek a tulajdonában többek között a TikTok nevű, a tinik körében hihetetlenül népszerű közösségi oldal áll, beszáll a mobiltelefonok gyártásába. Úgy tudni, hogy a telefonokon előre telepítik majd a TikTok mellett könnyed hírek aggregátoraként ismert Jinri Toutiao-t, ami szintén a ByteDance tulajdona, és szóba került egy egyelőre még titkos zenei streamszolgáltatás is.

Arról már korábban érkeztek hírek, hogy a Smartisan nevű telefongyártóval kötött együttműködésükkel növelik a portfóliót, sőt néhány alkalmazottat át is vettek, de akkor még nem árultak el részleteket, most is csak annyit tudni, hogy Zhang Yiming, a cég alapítója már régóta álmodott arról, hogy saját telefont dobjanak piacra, de egyelőre sem részleteket, sem időpontot nem árultak el, hogy mikor kerülhet ez a közönség elé. Ráadásul gondot okozhat a kínai cégnek az Amerikai Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi csata, valamint az is, hogy Indiában betiltották az alkalmazást annak ellenére, hogy nagyon elképesztő volt.

Kicsit merésznek tűnik betörni a mobiltelefonok piacára, próbálkozott már hasonlóval az Amazon a Fire telefonnal, és a Facebook a HTC First készülékkel is, de később mindkettő letett róla. Ha tényleg csak annyiról van szó, hogy a telefonon előre telepítik azokat az alkalmazásokat, amiket egyébként is telepíthet bárki néhány kattintással, akkor elsőre tényleg nehéz kérdésnek tűnik, hogy miért választaná bárki ezt a telefont.