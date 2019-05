Utálja a munkahelyét? Lehet, hogy ön beteg

Az Egészségügyi Világszervezet genfi közgyűlésén a burnout, azaz a munkahelyi kiégés is bekerült a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló jegyzékbe (ICD). Ezzel lezárult annak a kérdése, hogy vajon a kiégést mentális betegségnek lehet-e tekinteni, és egyáltalán mi a pontos definíciója és kezelési módja.

A definíció szerint a kiégés a krónikus munkahelyi stresszből ered, amin az illető nem tud túllépni. Három dimenzióját különbözteti meg a definíció. Az elsőben a beteg állandó fáradtságot és energiahiányt érez, a másodikban fokozatosan eltávolodik mentálisan a munkájától az illető, negatív érzései lesznek tőle és cinikussá válik, a harmadikban pedig csökken a szakmai hatékonysága is. A definíció szerint a kiégés kifejezetten a munkahelyi környezettel kapcsolatos jelenségekre utal, így nem mosható össze az élet más területei kapcsán érzett hasonló tapasztalatokkal.

Az új jegyzék 2022 januárjától lép életbe, többek között ebben jelenik meg először a játékfüggőség is, de bekerült a "kényszeres szexuális viselkedés" is, ami nem összekeverendő a szexfüggőséggel. Azzal együtt, hogy bekerültek új betegségek, van ami ugyanakkor ki is került, például már nem mentális rendellenesség az, ha valaki transznemű.