Nyilvános listában regisztrálják az állatkínzókat Rhode Islanden

Elfogadták Rhode Islanden azt a törvénytervezetet, ami a szexuális bűncselekményeket elkövetőkhöz hasonlóan az állatkínzókat is regisztrálná és listázná. A törvényjavaslat a szenátus elé került jóváhagyásra.

Az állatvédő szervezetek többsége nagyon örül a döntésnek, aminek az egyik legfontosabb hozadéka az lehetne, hogy soha többé ne fogadhasson örökbe állatot olyan ember, akit egyszer már elítéltek állatkínzásért. A tervezet szerint minden állatkínzásért elítélt embernek 125 dollárt (nagyjából 36 ezer forintot) kellene fizetnie, és regisztrálnák őket. A listát az állatmenhelyek láthatnák, akik minden jelentkezőt kötelesek lennének ellenőrizni, és ha az illető szerepel az elítélt állatkínzók között, akkor semmilyen körülmények között nem fogadhatna örökbe állatot, ezt is szabályoznák a törvényben, és kiterjesztenék az ellenőrzési kötelezettséget az állatkereskedésekre és a tenyésztőkre is.

Az állatkínzóknak az ítélet kihirdetése után öt napjuk lenne regisztrálni ha szabadlábon vannak, ha börtönben, akkor szabadulásuk után öt nappal lesznek kötelesek regisztrálni a rendszerbe. A tiltás 15 évre szól, ha valakit többször is elítéltek állatkínzásért, vagy a 15 év alatt újra megteszi, akkor örökre.

A döntést kritizálóknak sem a listázással van problémájuk, de szerintük túl költséges a regisztráció és a rendszer fenntartása, ezért attól félnek, hogy sok állatkínzó elmulasztaná ezt a kötelességét, vagy a jogi képviselőjük érné el, hogy a regisztrációs díj miatt ne kerüljenek fel a listára. Szerintük jobb lenne egy olyan rendszer, amibe automatikusan kerülnek be az állatkínzók az ítélet után, de továbbra is ingyenesen használhatnák az állatmenhelyek, továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy más módon is hozzájuthatnak védtelen állatokhoz ezek az emberek, így szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a probléma ettől még nem oldódik meg.