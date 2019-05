Élményfalut építenének a Grand Canyon mellé, a környezetvédők kiakadtak

Egy amerikai aktivista a Twitteren hívja fel a figyelmet a Ten X nevű beruházására, ami káros hatással lehet a Grand Canyon ökoszisztémájára. A jack nevű felhasználó egy tweetláncban kéri az emberek segítségét, hogy támogassák a nemzeti park védelmét, és írjanak a közeli város, Tusayan vezetésének, hogy utasítsák el a projektet.

if any of my tweets ever go viral I hope it’s this one



the GRAND CANYON is facing a big problem right now. there’s no national news coverage about this and some very rich people want to keep it that way pic.twitter.com/9oPaNuqKtW