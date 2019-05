Elege lett Malajziának abból, hogy szemétlerakónak nézik

Malajziának elege lett abból, hogy a gazdag országok szemétlerakónak nézik, ezért 450 tonna műanyag-hulladékot küldenek vissza a feladónak, vagyis azoknak az országoknak, akik odavitték- írja a CNN.

Kilenc konténer telt meg újrahasznosíthatatlan műanyag, elektromos és háztartási szeméttel Kuala Lumpur partjainál, ahol Yeo Bee Yin energetikai, tudományos, technológiai, környezetvédelmi és klímaváltozással foglalkozó miniszter elmondta, hogy a következő időszakban az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Japán, Kína, Szaud-Arábia, Banglades, Hollandia és Szingapúr számíthat egy-egy nagyobb adagnyi szemétre. Múlt hónapban a spanyolok kaptak vissza öt konténernyi szemetet. A miniszter elmondta, hogy van olyan angol hulladék-újrahasznosító vállalat, ami két év alatt 50 ezer tonna műanyagot vitt Malajziába nagyjából 1000 konténerben.

Malajzia április 24-én jelentette be, hogy elege lett abból, hogy illegális úton hozzájuk kerül több ország műanyag szemete, és a jövőben ez ellen nagyon keményen fel fognak lépni. Azóta a hatóságok már 10 sikeres akciót is végrehajtottak, és továbbra is könyörtelenül visszaküldik más országok szemetét.

Tavaly Kína megszüntette a szemétimportot, mert szeretné kipucolni a környezetét. Ez a lépés vezetett oda, hogy más lerakóhelyet kellett találni a műanyagszemét eltüntetésére, ez lett többek között Malajzia. Már a Greenpeace is rámutatott, hogy 2018 első hét hónapjában kétszer annyi műanyagszemét érkezett Malajziába az Amerikai Egyesült Államokból, mint az előző évben.

De nem csak Malajzia szenved a műanyagtól, nemrég Kanada és a Fülöp-szigetek között diplomáciai vita alakult ki amiatt, hogy Kanada május 15-ig nem vitte vissza a több tonnányi szemetét. Rodrigo Duterte fülöp-szigeteki elnök erre visszahívta az ottawai nagykövetet, és elmondta, hogy kész háborút indítani Kanada ellen, akik válaszul megígérték, hogy június végéig saját költségükön elszállítják a szemetüket, egyben azt is közölték, hogy kivizsgálják hány cég, és pontosan melyikek felelősek a kialakult helyzetért.