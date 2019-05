Még mindig sokan félnek a felhőtől

Miért váltott a Telekomtól, és miért pont a Microsoftot választotta?

A Telekom jól ment, és még mindig jól megy a cég, de teljesítettem pár ciklust, pár nagy feladatot, és 12 év után úgy éreztem, hogy ez a legjobb idő váltani. Eleinte nem gondoltam arra, hogy visszamenjek dolgozni, volt pár kisebb befektetésem, de ezekben is az volt a közös szál, hogy többet tanuljak olyan dolgokról, mint a mesterséges intelligencia, a kiterjesztett és a virtuális valóság (AR és VR), mindazokról a technológiákról, amik mindig is érdekeltek. Valamikor tavaly októberben megkerestek a Microsofttól, amin meglepődtem, de végül egy beszélgetésből lett tíz, és elkezdtem lelkesedni, mert a mai Microsoft abszolút más, mint amilyen öt évvel ezelőtt volt.

Miben látszott ez?

Öt évvel ezelőtt nem biztos, hogy ennyire lelkes lettem volna, de most azt láttam, hogy nagyon komoly erőfeszítéssel átalakultak, és komolyan mennek abba az irányba, ami engem is érdekel. A felhőstratégiával teljesen azonosulni tudok, és mindennel, ami ezzel együtt jár. Ami befektetőként is érdekelt, az itt van a Microsoftnál. Motivál és frissít, hogy elmélyülhetek ezekben a témákban, és azt látom, hogy a Microsoft elég hiteles szereplő, az ezermilliárd dolláros cégértékelés is ezt támasztja alá. Megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben.

A Microsoftnál volt egy kisebb botrány, és éppen a Telekom maradt nagykereskedelmi partnere a szoftvercégnek. Ez is befolyásolta a karrierutat?

A bizalmi kapcsolat a két cég között megmaradt. Lehetett szempont a Microsoftnál, hogy már van tapasztalatom ilyen ügyekkel, és úgy érezték, hogy bennem meg lehet bízni. Nagyjából már a múlthoz tartozik ez az ügy, de az megmaradt, hogy a szabályoknak való megfelelőség kultúráját erősen kell támogatni. Ez része az értékrendszeremnek, és ebben is látom, hogy egy jó párosítás történt.

Beszéljünk a termékekről, mert nemrég volt a Build konferencia, sok újdonsággal. Jól láthatók a Microsoft globális tervei, de mindig kérdéses, hogy ezekből mit lesz használható Magyarországon, mert vannak nyelvfüggő megoldások.

Fantasztikus dolgok történnek a nagy Microsoftnál, viszont Magyarországon ezekről a dolgokról aránylag kevesen tudnak. Nem segített az sem, hogy az itteni Microsoftnak az utóbbi években a kisebb zűrzavarokkal kellett foglalkoznia. Ebben látok lehetőséget, hogy jobban átadjam az üzenetet, mit csinálunk. Ha megkérdeznénk egy kávézóban pár embert, sokan fogják mondani, hogy dobozos szoftvert adunk el, az Office is szóba kerül, esetleg még az Xbox, pedig a Microsoft fő üzlete a felhő.

Ezzel viszont nem is a kávézó embereket kell megszólítani, hanem a startupokat, fejlesztőket, nem igaz?

Pontosan ilyen közösségekben kell jobban átadni az üzenetet. Nagyon örültem, hogy részt tudtam venni az első Tech Summit rendezvényünkön, ahol láttam, hogy a fejlesztők értik, miről szól a felhő, és tudják, hogy pár nap alatt összerakható egy mesterséges intelligenciára épülő alkalmazás, mondjuk egy chatbot. De nem biztos, hogy az üzleti vezetők is mind egységesen tudnak róla, hogy ez ennyire könnyű.

Ez a küldetésem, hogy sokkal jobban megmutassuk a nagyközönségnek, milyen lehetőségeket nyújtanak a technológiáink. Kiderült egy IVSZ-szel közösen elvégzett kutatásból, hogy egyre többen használják a felhőt, de még mindig elég nagy százalék nem ismeri és fél tőle, és szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy rábízhatják-e az adataikat.

Ebben távolodunk a nemzetközi mezőnytől?

Sok más európai vállalathoz képest a magyarok nem, vagy lassabban mennek előre, és nekem az a feladatom, hogy ez felgyorsuljon. Vannak magyar sikersztorik, de több ilyen kell. A digitalizációban van a legtöbb üzleti lehetőség, és erre a felhő a legalkalmasabb platform.

Aki már használják a felhőt, nem is említik a biztonsági kérdést, sőt, tisztán látják, hogy egy professzionális cég felhője biztonságosabb, mint egy saját adatközpont, amit még mindig nekik kellene frissíteni, foglalkozni kell az emberi tényezőkkel. De nemcsak a kockázatok hiánya fontos, hanem a lehetőségek bősége. Felhőn a vállalatok gyorsabban tudnak kapacitást bővíteni, új technológiákat bevezetni, és reagálni a megjelenő versenytársak lépéseire. Előbb-utóbb mindenki rájön, hogy ez a jó irány, csak ne legyen késő.

Még nem beszéltem a hardverbizniszről, pedig a Surface és a Hololens 2 olyan innovációk, amelyek segítségével láthatóbbá tudunk válni.

Mit tartana sikernek a Microsoft vezetésében?

Kétszintű a feladat. Növelni kell a torta méretét, a felhőszolgáltatások piacát. Ha nem ismerik, vagy félnek tőle, akkor hiába nagy a Microsoft részesedése, ez egy kisebb torta kisebb szelete csupán. Először el kell érni, hogy nagyobb legyen a torta, és eközben jól kell kommunikálni arról, hogy mik a Microsoft előnyei.

Jó példa előttünk a nagyon kicsi Észtország, ahol több ezer startup vállalkozás van, a magánszféra és a közszféra egyaránt a felhőben működik. Picik, de nagy lendülettel mennek előre, a súlycsoportjukon felül versenyeznek. A magyar cégek, és Magyarország mint ország is képes ugyanerre, de ezzel azonosulni kell, és cselekedni.

Az anyacég ezt hogyan tudja támogatni?

Idővel, szakértőkkel és pénzzel, de van erőforrás, mert a nagy Microsoft most erre fókuszál.

A Microsoft erős játékos a felhőben, üzleti szolgáltatásokban - mondhatjuk azt, hogy kvázi monopol helyzetben van?

Óvatos lennék ezzel a monopol szóval. Vannak részlegeink, ahol nagyon erős a piaci pozíciónk, és vannak területek, ahol kevésbé. A felhőbiznisz nagyon kompetitív, harcos terület, ahol erős a pozíciónk, de messze nem monopol. Vannak erős kihívóink. Abban bízunk, hogy rengeteg előnyt tudunk felmutatni. Az egyik ilyen a biztonság. A múltunk miatt nagy tapasztalatunk van a kibertámadásokkal, a Microsoft az egyik legélesebben támadott cég a világon, és ebből rengeteget tanultunk. Független felmérések is alátámasztják, hogy biztonságban nagyon erősek vagyunk. A másik előnyünk az, hogy az Azure mellett más üzleti termékeink is vannak, az Office és a kevésbé ismert Dynamics, amelyek betekintés adnak nekünk, hogyan miként zajlik az igazi munka egy cégnél. Azt is tudjuk, hogy miként tudnak jól felmenni a felhőbe, ami nem történik meg egyetlen pillanat alatt.

Vannak olyan mesterséges intelligenciás újítások is, hogy például Word a felhasználó helyett tud fogalmazni. Ami persze, működik, csak nem magyarul. A lokalizációra juthat nagyobb erőforrás?

Dolgoznak rajta, nem hagyják figyelmen kívül, de be kell vallanom, Redmondban a magyar nyelv nem a legelső prioritás. Az Azure és a gépi tanulás eszközeiben viszont a nyelv nem egy adottság, játszani kell az eszközökkel, hogy a rendszer megtanulja a magyar nyelv használatát. Ez nem olyan programozási munka, amit egy csapat a központban megcsinál, és csak várni kell a frissítésekre, hanem a rendszer maga tanul.

Szóval ha lesz elég felhasználó Magyarországon, akik valamilyen nyelvi feldolgozást végeznek mélytanuló rendszerekkel, akkor a rendszer megtanul magyarul?

A mesterséges intelligenciás eszközök így működnek, elég adatot kell bevinni, hogy a kimenet jobb legyen.

Állami irányból nincs ilyen törekvés vagy elvárás a Microsoft felé, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak?

Az állam a felhővel kapcsolatban óvatos, de vannak ígéretes kezdeményezések, mint például a Mesterséges Intelligencia Koalíció. Meggyőződésünk, hogy rendesen fejleszteni kell országosan a mesterséges intelligenciát, és ehhez megkerülhetetlen, hogy a cégek a felhőn legyenek.

Ön amerikai állampolgár, ezért érdekel, mi motiválja abban, hogy mindezt itt valósítsa meg, és ne valahol máshol?

Szeretek Magyarországon lenni. Az motivál a legjobban, hogy van egy szép feladat, és ebből sokat fogok tanulni.