A jövő tökéletes operációs rendszeréről beszélt a Microsoft

Ugyan Nick Parker, a Microsoft fogyasztói üzletágának elnöke csak teoretikusan beszélt arról az idei Computexen, hogy milyennek kellene lenni a jövő operációs rendszerének, de nem lennénk meglepve, ha a jövő ideális operációs rendszere pont olyan lenne, mint a készülő Windows.

Ha ezen logika mentén haladunk, akkor Parker valószínűleg azt mesélte el, hogy miken dolgoznak éppen, illetve mik azok, amiknek a fejlesztése már olyan fázisban van, hogy úgy néz ki, lesz is belőle valami. Már évek óta szó van arról, hogy érkezik egy Windows egy olyan verziója, ami az összehajtható kijelzős, két kijelzős vagy Chromebook-szerű készülékekre lesz optimalizálva, de nem erről beszélt előadásában Parker, ugyanakkor azt elismerte, hogy felkészülnek a teljesen újszerű készülékek támogatására is, és már ezeknek is "modern operációs rendszerre" van szükségük.

A modern operációs rendszer helyett még véletlenül sem mondta ki, hogy Windows, de azt lehet tudni, hogy a Microsoft egyik vezetője szerint az lenne a jó, ha lenne egy olyan operációs rendszer, ami például észrevétlenül frissítene a háttérben, majd azonnal, megszakítás nélkül lehetne élvezni az eredményét. Arról nem esett szó, hogy az aktuális Windows ennek a szöges ellentéte. Az egyértelmű, hogy a mesterséges intelligencia és a felhő alapú megoldások a tökéletes rendszerben olyan alapvető követelmények, mint most a kalkulátor vagy a Paint, de az is magától értetődő, hogy ez a meg nem nevezett ideális operációs rendszer önmagában is mindent megtesz azért, hogy biztonságos legyen mindenfajta támadással szemben, a fő része és az applikációk egymástól elkülönülve futnak, és természetesen alkalmasak 5G kapcsolatra.

És ami az irányítást illeti, a jövő ideális operációs rendszere azt is tudja majd, hogy toll, hang, érintés, sőt akár egyszerű bámulás vezérelje. Azaz bármikor is jön az új vagy megújult vagy másmilyen Windows, egészen biztosan nagy hangsúlyt kapnak a felhő alapú szolgáltatások és működés, a felhasználóbarát frissítés, a mesterséges intelligencia, az 5G és persze a biztonság kérdése. Már csak azért is, mert ezeket vastagon szedett betűkkel ki is emelték a közleményükben, pedig ugye csak teoretikus síkon fontosak, és még véletlenül sem szeretnék jelezni az embereknek, mennyire tökéletes lesz a friss operációs rendszerük.