Biohekkerek dolgoznak az olcsóbb inzulin előállításán

Az Amerikai Egyesült Államokban ugrásszerűen nőtt az inzulin ára, ezért az Open Insulin Projekt keretein belül néhány lelkes biohekker azon dolgozik, hogyan lehet sokkal olcsóbban és sokkal egyszerűbben előállítani a szert, amin a cukorbetegek élete múlik, és úgy tűnik elég jól haladnak.

A biohekkerek azon dolgoznak a közösségi finanszírozású projektjükön belül, hogy az inzulinelőállítás olyan egyszerűen menjen, mintha csak egy otthoni sörfőzőgépet üzemeltetne az ember. Az elve pedig az lenne, hogy biológiailag szerkesztett élesztő módosított proinzulin fehérjét állítson elő, majd ezt egy enzim segítségével glargin inzulinná alakítsa, azaz saját inzulint lehetne termelni és tesztelni.

Ez nem jelentené azt, hogy ezzel az eszközzel akárki otthon termelhetné magának az inzulint, mintha egy kiskertje lenne, sokkal inkább abban segítene ez a modell, hogy ne csak néhány nagyvállalat állíthasson elő olyan gyógyszert, gyakorlatilag szabad áron, ami sokak az életét jelenti. Ráadásul ez a módszer azt is segíthetné, hogy csökkenjen az előállítási és a szállítási díj, valamint mivel bárhova telepíthető, olyan helyeken is elérhetővé válna, ahova eddig csak nagy küzdelmek árán juthatott el. Az állandó és egyszerű ellenőrzésnek és elosztási láncnak köszönhetően pedig gyorsan és hatékonyabban tudnának reagálni az esetlegesen gyártás során felmerülő problémákra is.

A CBS egy korábbi híre az áremelkedésre azt a példát hozta, hogy egy fiola inzulin, ami 1996-ban 21 dollárba került, most 275 dollárba. Az Amerikai Egyesült Államok jelentése szerint minden negyedik beteg azért kerül kórházba, mert spórolni próbál az inzulinnal, ezért az előírt mennyiségnél kevesebbet ad be magának. De a globális előrejelzések szerint is hatalmas gondot okoz majd a világban az inzulinhiány, hiába jönnek újabb megoldások.