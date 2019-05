Már napi 7500 lépés is csökkenti az egészségügyi kockázatokat

A legtöbb aktivitásmérő vagy a telefon lépésszámlálója alap beállítások mellett akkor dicséri meg a viselőjét, ha egy nap 10 ezer lépést tesz meg. Az egyértelmű, hogy a mozgás jót tesz, és az egészségre gyakorolt hatásáról is nagyon sokan írtak már, a Science Daily-n egy új kutatás arról számolt be, hogy idősebb nők esetében a kevesebb gyaloglás is elég lehet.

A Brigham and Women's Hospital kutatása kizárólag az idősebb nők eredményeit veszi alapul.

A vizsgált nők életkorának az átlaga 72 év volt, és összesen 18 ezer nő adatait elemezték ki, összesen 4 éven keresztül. Hogy az eredmények minél megbízhatóbbak legyenek, kizárták a cukorbeteg, szívbeteg, rákos, és a saját bevallásuk szerint nem túl jó vagy közepes egészségügyi állapotban lévő nőket. A kutatás ideje alatt 504 nő halt meg a vizsgált csoportból, nagy részük azok közül került ki, akik kifejezetten keveset, naponta átlagosan 2700 lépést tettek meg. Akik ennél valamivel többet, olyan 4400 lépést tettek meg naponta, azoknál 41 százalékkal csökkent a halálozási kockázat, ráadásul még tovább csökkent ha napi átlag 7500 lépést tettek meg. Viszont ha ennél többet mentek, az nem igazán változtatott a halálozási kockázaton, azaz a

7500 lépésnek ugyanannyi pozitív hatása van, mint a 10 ezernek.

Ráadásul miután az adatokat elemezték, az is kiderült, hogy a séta intenzitása és gyorsasága nincs hatással arra, hogy mennyire egészséges, vagyis egy könnyed séta is ugyanolyan jó a szervezetnek, mint egy sietős.

Korábbi tanulmányok szerint az átlagos amerikaiak 4-5 ezer lépést tesznek meg naponta. Nem tudni pontosan, hogy a 10 ezres napi lépésszám egészen honnan jött, és milyen tanulmány támasztja alá, de a kutatók arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy akkor is érdemes többet sétálni a megszokottnál, ha ezt a 10 ezres célt nem is tudja elérni, mert a napi lépésszám növekedése is sokat javít az egészségügyi állapoton. Hogy mi a helyzet a férfiakkal és a fiatalabbakkal, arra ez a kutatás nem tér ki.