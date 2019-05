A Fülöp-szigetek megkezdte a kanadai szemét visszaszállítását

Miután a múlt héten hiába sürgette Kanadát a szemét elszállítására, Manila majdnem 70 konténernyi szeméttel megrakott hajót indítottak útnak a Fülöp-szigeteki hatóságok Kanada felé - írja az MTI. Környezetvédelmi aktivisták, köztük a Greenpeace tagjai üdvözölték Manila lépését.

Wilma Eisma, a Fülöp-szigeteki Subic Bay szabadkikötő felügyelője megerősítette, hogy az éjszaka több tonna szemetet pakoltak fel az M/V Bavaria nevű teherszállító hajóra, és elindították a kanadai Vancouver felé. A hajó körülbelül 20 nap múlva érkezik meg.

Kanada és a Fülöp-szigetek között nemrég diplomáciai vita alakult ki amiatt, hogy Kanada május 15-ig nem vitte vissza a több tonnányi szemetét. Kanada májusban már jelezte, hogy kész visszaszállítani az öt éve odahordott szemetet, a környezetvédelmi miniszter azonban hozzátette, előbb biztosítani akarják, hogy a hulladékkezelés a kanadai biztonsági és egészségügyi előírásoknak megfelelően történjen. A Fülöp-szigeteki elnöki szóvivő azonban túl távolinak találta az időpontot.

Nem fogjuk megengedni, hogy szemétlerakóként kezeljenek minket.

– mondta Salvador Panelo szóvivő.

A több száz konténernyi kanadai szemetet - műanyag palackokat, zacskókat, újságpapírokat és használt pelenkákat - a Chronic Plastics nevű, azóta megszűnt ontariói székhelyű vállalat szállította a szigetországba, azt állítva, hogy a konténerek újrahasznosítható műanyagot tartalmaznak. Fülöp-szigetek többször tiltakozott diplomáciai úton Kanada késlekedése ellen, amióta egy bíróság 2016-ban úgy döntött, hogy a szemetet vissza kell szállítani az észak-amerikai országba.

Korábban Malajzia jelentette be, hogy elege lett abból, hogy illegális úton hozzájuk kerül több ország műanyag szemete, és a jövőben ez ellen nagyon keményen fel fognak lépni. Azóta a hatóságok már 10 sikeres akciót is végrehajtottak, és továbbra is könyörtelenül visszaküldik más országok szemetét.