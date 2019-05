25 éves csúcson a kanyarós megbetegedések száma

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) közölte, hogy 1994 óta nem volt ennyire magas a kanyarós megbetegedések száma az országban. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy idén már 971 esetet regisztráltak. Robert Redfield, a központ vezetője közleményében azt mondta, hogy van megoldás, hogy visszaszorítsák a megbetegedések számát, ez pedig nem más, mint az oltás.

"Szeretném megnyugtatni a szülőket, hogy a vakcinák biztonságosak, nem okoznak autizmust. Sokkal nagyobb veszélyt jelent az a betegség, ami ellen a vakcina védelmet biztosít. Az oltás megvédi a család és a környezet egészségét" – mondta Redfield, és biztosított mindenkit, hogy a CDC az ország közegészségügyi szervezeteivel karöltve mindent megtesz, hogy visszaszorítsák a fertőzések számát.

A kanyaró nem csak veszélyes és könnyen fertőző vírus, de nagyon költséges a kezelése is. A néhány hónapja Washington környékén tomboló járvány megfékezése 1 millió dollárba került az adófizetőknek, amit másra is költhettek volna. Ráadásul az egyre több eset miatt úgy tűnik, az a célkitűzés is meghiúsul, hogy néhány év múlva teljesen eltűnik a kanyaró az országból, ehelyett egyre több esetet regisztrálnak országszerte. Az egészségügyi hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy oltassák be magukat, főleg ha azokon a területeken élnek, ahol egyre magasabb a megbetegedések száma.