Döcögve indult el a Digi Mobil

„Viszik, mintha cukorkát osztogatnánk” - mondta a pultnál ülő lány a Mammutban a Digi ügyfélszolgálatán, ahol előfizettem a hétfőn elindított mobilszolgáltatásra. Amíg a sorban várakoztam, egy középkorú férfi telefonált előttem

Ez az új 50-es számom, a Digitől van teljesen ingyen

- mondta izgatottan, és tényleg úgy kacagott hozzá, mint egy tízéves, aki cukorkát kapott.

Igazából már kölcsönkaptam egy SIM-kártyát a Digitől, hogy teszteljem, de van saját vezetékes előfizetésem, és amellé akár négy kártyát is lehet igényelni, úgyhogy rögtön három kártyával távoztam, jó lesz a gyerekeknek nyárra. Azt is kedvesen megnézték, hogy minden fontos helyszínen lesz-e térerő, ez ugyanis most sarkalatos kérdés:

Úgy indították el a szolgáltatást, hogy még nem fedték le az országot.

Durr bele

A Diginél megszokott módon, in medias res indult el a mobilozás: semmi csinnadratta, vagy legalább egy háttérbeszélgetés szakértőkkel, egyszerűen közölték, hogy van mobil, lehet használni. Ja, és ingyenes azoknak, akiknek már van valamilyen vezetékes vagy műholdas előfizetésük a cégnél. A mobilnet, valamint a telefonálás és az sms hálózaton belül ingyenes, más szolgáltató belföldi telefonszámai 5 forintért hívhatók a tesztidőszakban, az sms 21 forintba kerül.

Azért az árakon kívül még lenne miről beszélgetni a Digi Mobil kapcsán, a romániai központú cég ugyanis eddig ismeretlen műszaki megoldásokkal állt elő. Megtehette, mert teljesen új a hálózata.

A Diginek nem kell egy hegynyi problémát kerülgetnie, mint a többieknek

A három meglévő szolgáltató napról napra azért küzd, hogy az elavult technológiákról áttereljék az ügyfeleiket az újabbra, a 3G-ről a legmodernebb 4G-re. A Digi Mobil eleve nem is ismeri a 3G-t, az ügyfelek telefonja vagy 4G-re csatlakozik, vagy ha túl régi a telefon, akkor az ősrégi 2G-re, ami egyfajta biztonsági tartaléknak tekinthető.

A hálózat azonban igencsak foghíjas. Nálam otthon Budakeszin például tavaly építette ki a Digi a gigabites üvegszálas hálózatát, és a település mobilon is a lefedettek közé tartozik, ám a lakásban - bő 60 centis vályogfalak mögött - éppen hogy van térerő. De általában inkább nincs. A Budakeszi út hírhedt digitális halálkanyarában pedig, a Korányi és a Szépjuhászné buszmegállók közt, nem lezuhan a lefedettség EDGE-re, mint a többi szolgáltatónál, hanem a hálózat megszűnik létezni. Onnan hívtam fel egy szintén Digi Mobilt tesztelő kollégát, és a vonal megszakadt, mintha a rádiójel átesett volna egy fekete lyuk eseményhorizontján.

Hogy kevesebb hasonló élménye legyen az ügyfeleknek, bevezetett a Digi egy vadonatúj és kevéssé ismert megoldást: a wifin is lebonyolíthatók a telefonhívások. Műszaki szempontból ez olyasmi, mint a többi VoIP (vagy Skype, Viber, stb.), ám ennek a VoWIFI nevű szabványnak a lényege éppen az, hogy nem kell plusz fiókot regisztrálni, vagy más appba belépni.

Pont úgy működik, mint a hagyományos telefonhívás

Elvileg mindenféle wifin működik a VoWIFI, de a Digi sajátján és az Index irodájában biztosan, ezeket kipróbáltam. A hegyek-völgyek között viszont biztosan nem lesz VoWIFI, ez a vidéki lefedettségre nem megoldás.

A Digi mérnökei nagyszerűen megoldották a hálózatok közti átadás-átvételt. Amikor beszélgetés közben távolodunk a wifitől, és egyre rosszabb az adatátvitel a routerünk irányába, a rendszer észrevétlenül és automatikusan leválik a VoWIFI-ről, és átvált a 4G-alapú VoLTE telefonálásra. Ezt kipróbáltam, szuperül működött, a beszélgetés egy pillanatra sem akadozott. Arra viszont a Digi külön felhívja a figyelmet az általános szolgáltatási feltételekben (a pdf itt elérhető), hogy a megfelelő wifi biztosítása az ügyfél feladata, erre nekik nincs rálátásuk. Szóval ha nem megy a VoWIFI, akkor azt nekünk kell megoldani.

Sokkal több gond lehet a készülékfronton, mert VoWIFI-t nem mindegyik telefon támogatja. Egy gyors tesztben a OnePlus 5 és a Sony Xperia XZ1 elbukott, de a Samsungok közül elég sok modell kompatibilis, a legbénább J4 Plusztól egészen a legfrissebb Galaxy S10-ig. Meg jó pár Huawei: a Mate 20 Pro például úgy kezeli a dualsim konfigurációt (a céges telenoros SIM-kártya mellé behelyezett Digit), hogy mindkét SIM-kártyán egyszerre aktív tud lenni a VoLTE.

A Digi által közzétett listán iPhone nem szerepel, és az iPhone 6-tal tett kísérletem is kudarcot vallott, meg sem jelent a Wi-Fi hívás menüpontja. Ennek egyszerű oka lehet: szakértői források korábban azt pletykálták, hogy az Apple az extra hálózati funkciók támogatását csak pénzért engedélyezi az iPhone-okon, külön-külön minden egyes szolgáltatónál (ezt nem az ügyfél fizeti, hanem a szolgáltató)

Sávszélességből kettes

Minden mobilszolgáltatás alapja a társaság rendelkezésére álló frekvencia, és ebből elég kevés jutott a Diginek. Emiatt nem teheti meg azt, amit a riválisai, hogy több mint száz megabites letöltési sebességet kínáljon, mert úgy kevesen tudnának egy-egy cellára kapcsolódni. A fölső határt a letöltésekre 22,1 megabitnél húzták meg, a feltöltésekre 7,5 megabitnél. A napokban elvégzett több tucat mérésem alapján a valóságban ez legfeljebb 8-12 Mbps letöltési sebességet és 4,5-5,5 Mbps feltöltési sebességet jelent.

A felsorolt hiányosságok miatt érthető, hogy a Digi most még bevallottan tesztszolgáltatásként tekint a mobilra, és ezt tükrözi az árazás is: ami ingyen van, azért senki sem panaszkodik. Nagyon fontos, hogy mindenki más is így tekintsen rá.

Ne mondja le a meglévő előfizetését, amíg személyesen meg nem győződött arról, hogy minden esetben jó lesz a Digi Mobil!

Persze türelmesnek és kitartónak kell lenni, hogy eredményes legyen a teszt. A társaság folyamatos fejlesztéseket ígért, és az alapján bővítik a hálózatot, amerre az ügyfelek ténylegesen járnak, telefonálnak és mobilneteznek.

Csak semmi ügyeskedés!

Arra külön kitér a Digi ASZF-je, hogy a napi 100-at meghaladó sms-forgalmat nem nézik jó szemmel, a telemarketinges tevékenység sem engedélyezett, és a SIM-kártyát kizárólag mobiltelefonban szabad használni. Nyilván azt szeretnék elkerülni - ahogy a napi 50 GB-os adatforgalmi limittel is -, hogy egyesek túlterheljék a hálózatot. Fontos lehet nekik a tesztidőszakban, hogy a valódi mobilozók tevékenységét ismerjék meg.

Nemcsak modembe és usb-adapterbe tilos behelyezni a SIM-kártyákat, a Digi a távfelügyeleti eszközöket, például bébiőr és/vagy biztonsági kamerákat is tiltja. Rendellenes használat esetén letiltják a kártyát, és az ügyfél nem panaszkodhat, hogy nem szóltak, mert minden világosan benne van a szerződésben. Egyelőre roaming sincs a szolgáltatónál, szóval aki külföldön jár, már csak ezért se szabaduljon meg minden egyéb előfizetésétől.

A Digi Mobil elstartolása izgalmas esemény, de ez tényleg csak egy nyilvános bétateszt. Az ingyenesség megadhatja a társaságnak azt a lökést, amivel nagyobb ügyfélbázist tud kiépíteni, aki pedig most is Digi előfizető, baromi jól járhat az ingyenes telefonálással és mobilnettel, még a hiányosságokkal együtt is. Az viszont csak a következő hónapokban, várhatóan az év végére fog kiderülni, hogy miként alakul a lefedettség, a végleges árakkal milyen ügyfélkört próbálnak megfogni. Mindenesetre a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság idén értékesít egy rakás frekvenciát, amiből a Digi is bevásárolhat, hogy jelentősen megnövelje a hálózat stabilitását, lefedettségét, és felérjen a riválisok közelébe.