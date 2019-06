Ezren tüntetnek a tudomány szabadságáért

Cikkünk frissül.

"Szabadságot a tudománynak! Szabadságot az Akadémiának" jelszó alatt hirdetett tüntetést az Akadémiai Dolgozók Fóruma vasárnap délutánra. A demonstráció előzménye, hogy a Palkovics László vezette Innovációs Minisztérium az elmúlt hetekben az MTA kizárásával, az Akadémiával való konzultáció és megkérdezése nélkül elkészítette a kutatóintézeti rendszer teljes átalakításának tervezetét, ami az Indexen szivárgott ki. Eszerint erővel vennék el az MTA kutatóintézeteit, az Akadémiát pedig vagyona átadására kényszerítenék.

A szervezők délután kettőre hirdették meg a gyülekezőt a Fővám téri Corvinus Egyetemhez. Kollégánk a helyszínről azt mondja, pár perccel kettő után körülbelül 1000 ember lehet a téren a szervezőkkel együtt. A korosztály vegyes, a középkorúak többségben vannak, de sok a fiatal is, néhány idősebbet elvétve látni. Folyamatosan érkeznek az emberek minden irányból, a Szabadság híd és a Múzeum körút felől is, MTA-s kitűzőkkel és táblákkal.

"Az államosítás nem innováció", "Hetedik parancsolat: Ne lopj! (És ne tőlünk!)", "Az állam nem támadhat rá a nemzet tudósaira", olvasható a táblákon.

A tömegben DK-s és Párbeszéd-zászlókat is látni, valamint ott van az MSZP-s Kunhalmi Ágnes is, mellette Pálinkás József volt MTA-elnök és volt Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnök. Néhány rendőr biztosítja az eseményt.

A szervezők egy kis színpadot is felállítottak az egyetem épületének sarkába, itt lesznek majd az első beszédek. Közben az eső is elkezdett szakadni, a demonstrálók próbálnak menedéket keresni, sokan az aluljáróba húzódtak be.

A Fővám térről indul majd a vonulás az MTA-épülethez, érintve "a kormány tudományosság elleni intézkedéseinek stációit", így az ELTE Bölcsészettudományi kart és a CEU-t. Minden megállónál különböző felszólalók mondanak majd beszédet.

Teljes politikai irányítástól tartanak

A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar kormány közötti feszültségről folyamatosan és részletesen beszámol az Index. A héten kiszivárgott tervezet értelmében az MTA-tól elvennék mind a tizenöt kutatóintézetét, azokat kiszerveznék egy újonnan létrehozandó intézménybe, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatba, amelynek irányításában meghatározó befolyása lenne a kormánynak. Az MTA-t törvénnyel akarják kötelezni arra, hogy a kutatóintézetekhez kapcsolódó teljes akadémiai vagyont ingyenes használatba adja oda, vagyis az intézetek mellett az MTA vagyonának meghatározó részét is elvennék. Ez gyakorlatilag államosítást jelent akkor is, ha ezt tagadni fogják, mondván, csak használatról van szó.

Egy-két hónapja még úgy tűnt, Palkovics László ITM-e és a Magyar Tudományos Akadémia vezetése kompromisszumra juthat egymással, de hiába egyeztek meg sok mindenről a tárgyalásokon, a fő kérdésben nem közeledtek az álláspontok: az MTA mindenképpen meg akarta tartani a kutatóhálózatot, és a kutatóknak is érdemi beleszólást igényelt az új rendszerben. Palkovics jelezte, hogy mindenképp keresztülviszi akaratát, most már az Akadémiával való egyeztetés nélkül.

A törvénymódosítások már augusztus elsején hatályba léphetnek, vagyis két hónapon belül elvehetik a Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb intézményeit és vagyonát.

Az akadémiai vezetés szerint a törvénytervezet alkotmányellenes, valamint teljes politikai irányításról beszélnek, és arra kérik a kormányt, hogy ehelyett tartsa magát ahhoz, amiről a tárgyalásokon megállapodtak a minisztérium képviselőivel. Emellett az Európai Bizottság is határozottan kiállt a "kutatási szabadság és az intézmények autonómiája mellett, mind a finanszírozás, mind az önkormányzás tekintetében".

(Borítókép: Nagy Attila Károly / Index)