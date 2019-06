Elsöprő többséggel hajítanák ki a Facebook részvényesei Mark Zuckerberget

Elsöprő többséggel szavazták meg a Facebook részvényesei a múlt héten tartott éves találkozójukon Mark Zuckerberg elmozdítását és a cég részvényesi struktúrájának átalakítását. A szavazásnak nem lesz következménye, mert Zuckerberg és a belső köre minden kérdést el tudnak dönteni, de a tavalyi hasonló szavazáshoz képest jelentősen nőtt az elégedetlenkedők száma, ami mindenképpen jelzésértékű lehet – írja a Business Insider.

A Facebook hétfőn tette közzé a múlt heti találkozó szavazásainak adatait, a vállalati igazgatás javításáért dolgozó Open Mic pedig ki is elemezte ezeket. Mint kiderült, két kulcsfontosságú kérdésben szavaztak Zuckerberg ellen a részvényesek, amivel jelentősen csökkentenék a hatalmát.

Az egyik ezek közül a Facebook-vezér elmozdítása az elnöki székből, hogy egy független szakembert ültessenek a helyére. Nagyjából ugyanerről már tavaly is szavaztak a befektetők, de míg akkor csak 51 százalékos volt a támogatottság, most 68 százalékra nőtt ez a szám, ami elég szignifikáns növekedést jelent. A fő ok nem meglepő módon a Cambridge Analytica-botrány, de a 2016-os amerikai elnökválasztásba történő orosz beavatkozást és egy sor másik problémát is felsoroltak ez ügyben.

A másik felvetés a Facebook két részre osztott részvényesi struktúrájának eltörlése, amit a részvényesek 83,2 százaléka támogatott. Ez egyébként érthető is: jelenleg A osztályú és B osztályú részvényesek vannak a Facebooknál, előbbi csoportnak részvényenként egy, utóbbinak tíz szavazata van. A B osztályban ugyanakkor csak a cégvezetés van benne, Zuckerberg pedig az itt található részvények 75 százalékát birtokolja, vagyis

egymaga képes gyakorlatilag bármit leszavazni, akármilyen többséggel támogatják azt a mezei részvényesek.

A Facebook-vezér és köre természetesen ebben a két kérdésben is nemmel szavaztak, úgyhogy hiába a részvényesek haragja, semmit nem tudtak elérni. Az Open Mic vezérigazgatója az üggyel kapcsolatban elmondta, a két szavazásból egyértelműen látszik, hogy a Facebooknak oda kell figyelnie a részvényeseire, az arrogancia ugyanis nem megfelelő módja a vállalatok igazgatásának. Egy másik szakértő is ezt emelte ki, mint mondta, ilyen mértékű támogatást nagyon ritkán látni a befektetők részéről, ami alátámasztja azt, hogy változásra van szükség.