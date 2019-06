Elárasztja a szemét a Kiskörei vízlépcsőt

Több tonna szemét úszik a vízen a Kiskörei vízlépcsőnél, ahol a természetes uszadék mellett rengeteg műanyag és nem lebomló termék is feltűnt idén tavasszal. A hulladék egy része Kárpátaljáról került ide, a maradékot viszont Magyarországon dobálták el – szúrta ki a Qubit az I Love Tisza-tó cikkét.

A vízlépcső egyik fontos funkciója, hogy a kis és közepes árhullámokkal érkező uszadékokat képes megfogni, amik így nem mennek tovább a Tiszán. Nagyobb vízmennyiségnél az uszadék mennyisége is megnő, ami általában fát, ágakat, gyékényt és nádat jelent, de nagy mennyiségben feltűnik a kommunális hulladék is.

A műanyag és más nem lebomló termékek megjelenése elsősorban annak köszönhető, hogy Kárpátalján nincs komolyabb huladékügyi szabályozás, így sokszor csak a folyóba öntik a szemetet, de ilyesmire azért a magyar oldalon is van példa. Fejes Lőrinc, a KÖTIVIZIG kiskörei szakaszmérnöke elmondta, nagyon vegyes hulladék érkezik a vízlépcsőhöz, a PET palackoktól egészen a mini lakókocsiig mindent találtak már itt.

A szemetet úszó munkagépekkel szedik ki a vízből, aztán a parton szelektíven szét is válogatják. Az az árhullám méretétől függ, hogy mennyiszer kell ezt megcsinálni egy évben: előfordult már, hogy egyáltalán nem kellett leszedni a hulladékot, de van olyan is, mikor kétszer is le kell.