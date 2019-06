Őssejtekből növesztett tapasz segíthet felépülni egy szívroham után

Manapság egyre több ember éli túl a szívrohamot az orvostudomány fejlődése miatt, az infarktus azonban így is a szívizmok gyengülésével jár, ami hosszú távon szívelégtelenséghez vezethet. Ezen a helyzeten segíthet majd az az új kutatás, ahol őssejtekből növesztettek olyan tapaszokat, melyek működő szívizmokká alakulva tudják meggátolni a szerv leépülését – írja az EurekAlert.

Az Imperial College London kutatói a British Heart Foundation támogatásával dolgozták ki a módszert, amivel 3x2 centis, akár 50 millió emberi őssejtet tartalmazó tapaszokat tudnak létrehozni. A manchesteri British Cardiovascular Society konferenciáján bemutatott tapaszban található őssejteket arra programozzák, hogy működő szívizmokká fejlődjenek, így állítva helyre a szív megfelelő működését.

Fotó: British Heart Foundation

A tapasz három nap elteltével már spontán működni kezd, egy hónapon belül pedig képes imitálni a szívszövetet. Ekkor be lehet ültetni egy károsodott szívbe, amit egyrészt fizikailag támogat, másrészt pedig olyan anyagokkal lát el, amik segítik a regenerálódást. A tervek szerint végül a tapasz eggyé is válik majd a szívizommal, és teljesen meg is javítja azt.

A legutóbbi eredmények szerint a technológia nyulaknál már remekül működik, így hamarosan embereken is megkezdődhet majd a tesztelés. Richard Jabbour, a kutatás vezetője elmondta, remélik, hogy egyszer az ilyen tapaszok alapvetővé válnak majd a szívrohamok túlélőinek kezelésénél.

Ez tökéletes példája annak a világszínvonalú kutatásnak, ami összetört szíveket hozhat helyre és életeket alakíthat át szerte a bolygón. Ha az emberkísérletek is bebizonyítják a technológia előnyeit, az egy óriási ugrás lehet a gyógymódok terén.

– mondta Metin Avkiran, a British Heart Foundation szakembere.

A manchesteri konferencián egyébként nem ez volt az első érdekesség: hétfőn derült ki, hogy a kávéfogyasztás olyannyira nem köthető a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához, hogy akár napi huszonöt csészével is meg lehet inni belőle anélkül, hogy az növelné az artériák megkeményedésének kockázatát