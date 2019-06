Egyformán rossz a vörös és a fehér hús a koleszterinszintnek

A közvélekedéssel ellentétben azonos hatással van a vér koleszterinszintjére a vörös és a fehér húsok fogyasztása, írja az MTI egy új amerikai tanulmány eredményei alapján.

A Kaliforniai Egyetem Gyermekkórházának Oaklandi Kutatóintézete (CHORI) vezetésével készült kutatás arra jutott, hogy a vörös és fehér húsok nagy mennyiségű fogyasztása egyaránt magasabb koleszterinszintet eredményez, mint a hasonló mennyiségű növényi fehérje fogyasztása.

Az eredmény a kutatókat is meglepte. "Amikor ezt a tanulmányt terveztük, azt vártuk, hogy a vörös hús jóval károsabb hatással lesz a koleszterinszintre, mint a fehér hús, és meglepődtünk, amikor nem ez derült ki. Hatásuk a koleszterinre azonos, ha a telített zsírszintek azonosak" – mondta Ronald Krauss professzor, az American Journal of Clinical Nutrition című folyóiratban közzétett tanulmány egyik szerzője.

A professzor kiemelte: egészen mostanáig nem készült átfogó összehasonlítás a vörös, a fehér hús, valamint a nem hústermékekből származó fehérjék hatásáról a koleszterinszintre, most azonban kiderült, hogy a nem hús eredetű fehérjék – a zöldségekből, tejtermékekből és hüvelyesekből származó fehérjék – a legelőnyösebbek a vér koleszterinszintjére. Az eredmény arra is rámutat, hogy a húsfogyasztás korlátozásának is vannak pozitív hatásai a koleszterinre.

Az év elején egy szakértékből álló csoport tette közzé az emberiség ideális étrendjét. Megállapították: a vörös húsok és a cukor globális átlagfogyasztásának felére csökkentése, valamint a gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek és magvak fogyasztásának megduplázása jelenti a kulcsot az emberek és a bolygó egészségének megőrzéséhez.

A vöröshús-fogyasztás azután vált népszerűtlenné, hogy kapcsolatba hozták a szív- és érrendszeri betegségek növekvő kockázatával, majd később a rákkal is. Az amerikai kormány étrendi ajánlásai korábban a baromfifogyasztást nevezték meg a vörös húsnál egészségesebb alternatívaként.

