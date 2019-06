A Google kinyírja az utazós appját

Augusztus 5-étől felhagy a Google Trips nevű utazásszervező appja fejlesztésével a Google – írja az Android Central.

A 2016 őszén kiadott Google Trips alapvetően két dolgot tud: egyrészt összegyűjti az utazás megszervezésével kapcsolatos információkat (lefoglalt repjegy, szálláshely), másrészt megtalálhatók benne az úticéllal kapcsolatos fontos tudnivalók, és programokat, érdekes helyeket, éttermeket is ajánl. Ezeket el lehet menteni, és térképre is rakja az app, így összeállítható például egy komplett városnéző napi terv azoknak, akik szeretik ezt előre összeállítani, hogy semmi se maradjon ki. Az egész városi csomagot le lehet menteni telefonra, hogy net nélkül is működjön.

A Google azonban az elmúlt években az app helyett inkább az online utazási szolgáltatásai fejlesztésére koncentrált, és már egy ideje lehetett sejteni, hogy a Google Trips hamarosan nyugdíjba is vonulhat. Ez most lett hivatalos: augusztus elejéig az app zavartalanul használható, utána viszont nem fejleszti tovább a cég.

Maguk az utazásszervező funkciót tehát nem tűnnek el, ezek egyrészt a Google egyéb termékeiben – a Keresőben és a Térképben – lesznek elérhetők, másrészt a Travel nevű webes felületen, ahol továbbra is lehet majd úti célokról olvasgatni, repjegyet és szállást foglalni, illetve programokat keresgélni.