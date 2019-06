Megoldották a sötét anyag nélküli galaxis rejtélyét

Nagy felfedezésnek számított, amikor amerikai csillagászok tavaly bejelentették, hogy találtak egy sötét anyag nélküli galaxist, aminek a létét nem magyarázta a jelenleg elfogadott kozmológiai modellünk. Most újraszámolták az adatokat, és kiderült, hogy a magyarázat egyszerűbb, mintha a modellt kéne emiatt újragondolni: a galaxis sokkal közelebb van hozzánk, mint korábban gondolták, így valószínűleg mégiscsak van benne sötét anyag – írja a Science Alert.

A titokzatos sötét anyagról még mindig elég keveset tudunk, de jelenlegi ismereteink szerint ez teszi ki az univerzum nagyjából 27 százalékát (68 százalék a sötét energia és 5 százalék a látható anyag). A létezését még csak közvetetten sikerült bizonyítani, mert nem bocsát ki fényt vagy más megfigyelhető sugárzást, csak gravitációs hatása észlelhető. De feltételezhetően a sötét anyag felelős azért a gravitációs többletért, amely nem írható a látható anyag számlájára, és ez tartja össze a galaxisokat is – amelyek forgómozgásuk miatt különben gyakorlatilag szétrepülnének – azzal, hogy plusz tömeget ad nekik.

Fotó: P. van Dokkum, R. Abraham / stsci.edu NGC1052-DF2 jelű galaxis

Az NGC1052-DF2 jelű galaxist tavaly márciusban fedezték fel, és az akkori adatok alapján úgy tűnt, hogy hiányzik belőle a sötét anyag, ami pedig a galaxisok létrejötte szempontjából is nélkülözhetetlen a mai tudásunk szerint, így alapvető újragondolásra késztette volna a galaxisképződésről szóló elképzeléseinket.

A felfedezést ezért újraelemezte egy nemzetközi kutatócsoport, és arra jutottak, hogy a sötét anyag hiányát jelző anomália a galaxis távolságán alapuló számítással jött ki. Ezért öt különféle módszerrel újraszámolták az NGC1052-DF2 távolságát, és mind az öttel ugyanaz jött ki:

a galaxis valójában jóval közelebb található: az akkor számolt 64 helyett csak 42 millió fényévre.

Ezzel az új értékkel számolva pedig a galaxis tömege csak a fele, ezen belül a csillagaié mindössze negyede a korábban becsültnek, azaz nemcsak az össztömeg, hanem a látható anyag tömegének ehhez viszonyított aránya is kevesebb – tehát bőven marad hely a sötét anyagnak is. Egy másik jel, amely a sötét anyag hiányára utalt, hogy a galaxison belül szokatlanul lassan mozogtak a csillaghalmazok. A galaxis új, jóval kisebb összesített tömegéhez viszont már illik ez a lassabb tempó is.

Az újraszámolás pedig folytatódik: az eredeti felfedezés mögött áll álló kutatók egy másik galaxis, az NGC1052-DF4 esetében is a sötét anyag lehetséges hiányát állapították meg, és ezt a galaxist 63 millió fényévnyire tették. A nemzetközi kutatócsoport már vizsgálja ezt a galaxist is, és az előzetes hírek szerint a helyzet hasonló, azaz ez is jóval közelebb lehet hozzánk, mint eredetileg hitték.